Cagliari Holiday Inn : “Innovation Farm , dove coltiviamo i tuoi progetti !”

Dopo il prestigioso patrocinio di PMI International, la Confederazione delle aziende innovative, cresce l’attenzione sui Workshop promossi da 626School .che si svolgerà all’Holiday Inn di Cagliari venerdì 19 Luglio cui seguirà un Aperitivo Social per fare networking.

“ Innovation Farm 4.0 “ il network di 626school costituito da società di consulenza e formazione aziendale con un pool multidisciplinare di professionisti esperti in consulenza direzionale scommette sulle piccole e medie imprese che scelgono l’innovazione per avere una marcia in più , sta suscitando grande curiosità tra le aziende dell’Isola.

Sono decine le piccole e medie aziende che hanno annunciato la loro presenza al workshop che si svolgerà venerdì 19 luglio all’Holiday Inn di Cagliari con inizio alle ore 17 e si concluderà con un Aperitivo Social per consentire agli imprenditori intervenuti di conoscersi e fare networking : una occasione unica prima della pausa ferragoostana.

La scommessa è quella di mettere le PMI , spina dorsale del sistema Italia, nelle condizioni di usufruire di tutti quei servizi di compliance aziendale che fino a ieri si credevano riservati solo alle imprese di dimensioni e capacità economica importanti.

Insomma tutti i servizi di cui godono le grandi imprese , cuciti su misura per le piccole e medie imprese.

Durante il workshop , che assicurano gli organizzatori sarà soft , verranno presentate alcune iniziative innovative dedicate alle PMI sarde:

SardiniaFormazione.it e la sua Business School che aprirà in autunno a Cagliari i corsi dedicati alle aziende che vogliono crescere in termini di acquisizione clienti, fatturato e digital know how.

La dott.sa Alessandra Melis , nota psicologa e coach, parlerà di NUOVI STRUMENTI DI CONTROLLO E SVILUPPO AZIENDALE presentando il #progettopilota del nuovo servizio di #SafetyCoaching una nuova modalità di trattare la sicurezza sui luoghi di lavoro che permette di trasformare un semplice adempimento di legge in una possibilità di sviluppo aziendale.

Per concludere Giancarlo D’Andrea illustrerà il servizio di assistenza per il Credito d’Imposta e le interessanti agevolazioni/opportunità per le aziende che vogliono crescere con progetti di Ricerca&Sviluppo.

Ci vediamo all’Holiday Inn con “ Innovation Farm …dove coltiviamo i Tuoi progetti ! “

WORKSHOP E APERITIVO SOCIAL

Venerdì 19 Luglio con inizio ore 17:00

HOLIDAY INN – CAGLIARI

