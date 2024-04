Forum: mestieri, passioni e sapori 27 e 28 aprile 2024 – corsi e percorsi

Valorizzare il territorio di Fordongianus attraverso le arti, i mestieri, i beni culturali e le specificità dei prodotti del settore agroalimentare di Fordongianus è il progetto di, un progetto fortemente voluto dalla Pro Loco e dal Comune di Fordongianus per incrementare le occasioni e fornire possibilità di rinascita economica e sociale di comunità troppo spesso non centrali rispetto ai grandi flussi turistici e d’interesse di marketing.

Il programma è ambizioso quanto strategico: attrarre un turismo reso attivo perché chiamato a vivere il territorio.

QUI tutte le schede dei laboratori: FORUM Corsi e Percorsi 2024 _schede laboratori

FORUM, un’esperienza tutta da vivere mira a catturare l’interesse di visitatori attenti, curiosi, interessati a conoscere il territorio che vanno scoprendo, non da osservatori ammirati di luoghi unici, ma da protagonisti di esperienze positive che difficilmente possono essere dimenticate.

Il paese si trasforma in una mostra mercato che accoglie le botteghe artigiane nelle antiche case del paese e propone opportunità di formazione attraverso approfondimenti e tantissimi laboratori didattici.

La formula del “fare esperienza” sarà la chiave con cui entrare in armonia e sintonia con le arti, i mestieri, i sapori di una terra e di una comunità che attende solo di essere conosciuta.

“Siamo certi che l’esperienza possa donare ai visitatori una percezione molto più profonda del nostro vissuto. Abbiamo bisogno di un turismo a misura delle nostre comunità. Abbiamo bisogno di studiare piani di sviluppo locale a misura dei nostri operatori, delle nostre potenzialità, lavorando sul potenziamento di quanti già lavorano e stimolando la formazione di giovani nuove leve.

Le nostre comunità, inesorabilmente afflitte dallo spopolamento, devono offrire strumenti per restare, prospettive per crescere e concretizzare un presente possibile. Forum è una delle tappe della nostra programmazione con cui sosteniamo e rilanciamo il nostro territorio.” dichiara il presidente della Proloco Giovanni Oppo in piena armonia con le strategie dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Serafino Pischedda.

Tutto questo si connoterà il prossimo sabato 27 e domenica 28 aprile, per le vie e le piazze di Fordongianus nella certezza che in tanti andranno via arricchiti

FORUM, un’esperienza tutta da vivere un modo per promuovere il territorio attraverso strategie articolate che valorizzano la semplicità e l’unicità dei luoghi, del fare e del dire in cui tutti sono chiamati a partecipare, a vivere, a sperimentare.

FORUM, un'esperienza tutta da vivere è un progetto della Proloco di Fordongianus APS in collaborazione con il Comune di Fordongianus, realizzato anche grazie al patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dell'Assessorato al Turismo (Sardegna Turismo) della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Unione dei Comuni del Barigadu, La Coop. Forum Trainai, con Kayak Fordongianus.

Pagina Instagram https://www.instagram.com/forum_esperienza_da_vivere/

Pagina Facebook https://www.facebook.com/ForumEsperienzadaVivere

Prenotare i laboratori è possibile contattando il numero 348 8081374 (info e costi)

