Guida ai “Green Jobs” in Italia: crescita occupazionale e salariale nella transizione energetica

L’Italia sta attraversando una trasformazione significativa nel campo energetico, mirando a stimolare la transizione green e a generare nuovi posti di lavoro.

Guidata dal fervore della transizione verso le fonti rinnovabili, il Paese ha varato il decisivo “Decreto CER”, emanato il 24 gennaio 2024, delineando un quadro normativo robusto per l’espansione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Con un’allocazione finanziaria di 5,7 miliardi di euro provenienti dal PNRR, tale decreto ambisce a incrementare la capacità installabile fino a 5 gigawatt entro il 2027, rivolgendo particolare attenzione alle comunità situate nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Le CER rappresentano il cardine di questa rivoluzione, consentendo ai cittadini, alle imprese e agli enti locali di produrre e condividere energia rinnovabile localmente, promuovendo l’autonomia energetica e stimolando l’economia delle comunità locali. La gestione e l’espansione delle CER richiedono una vasta gamma di competenze tecniche, dalla progettazione all’innovazione in sistemi di accumulo energetico.

L’investimento nelle CER, oltre a fornire benefici economici, si propone di ridurre le disparità regionali migliorando l’accesso all’energia nelle aree meno sviluppate e promuovendo l’innovazione locale.

Entro il 2030, le energie rinnovabili in Italia potrebbero generare oltre 540.000 nuovi posti di lavoro, soddisfacendo il bisogno di competenze tecniche avanzate. Un valore aggiunto di 360 miliardi di euro è atteso grazie alle tecnologie smart e rinnovabili, come rivelato da uno studio della Enel Foundation in collaborazione con Althesys ed Elettricità Futura, delineando un futuro promettente per l’economia nazionale.

Impatto globale e crescita del lavoro nel settore delle energie rinnovabili