Bando Premio di Poesia Gallurese e Corsa Lungoni 2024 – Nuova Commissione

QUI il testo del comunicato in gallurese: Bando Premio Poesia Lungòni 2024 Gallurese

GIURIA

Pierantonio Bardanzellu Presidente Quintino Mossa Commissario Andrea Muzzeddu Commissario Paolo Russu Commissario Jean Marie Arrighi Commissario Alain Di Meglio Commissario Pierre Leca Commissario Denis Luciani Commissario

La data di scadenza per presentare le poesie è il 14 giugno 2024

Per informazioni contattare il seguente numero telefonico: 0789/740914 – 0789.740983 (Biblioteca comunale “Grazia Deledda”)

e-mail: [email protected], www.comune.santateresagallura.ss.it

Cerimonia di Premiazione:

16 ottobre 2024, ore 16:00 – Piazza Vittorio Emanuele I Santa Teresa Gallura (SS)

Per i premiati delle sezioni adulti gallurese e corsa è prevista una seconda cerimonia di premiazione in Corsica, in data da stabilire.

BANDO

Il Premio di poesia gallurese e corsa “Lungòni” è aperto a tutte le opere inedite, mai pubblicate o premiate in altri concorsi, ed è di argomento libero, in rima oppure La partecipazione al premio è gratuita. Il concorso si articola in due sezioni: sezione in lingua gallurese e sezione in lingua corsa. Ogni sezione ha quattro sottosezioni due riservate ai giovani, la prima dai 6 ai 10 anni, la seconda dagli 11 ai 18 anni di età; una dedicata agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria in forma individuale o di gruppo; una dedicata agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° L’età va specificata per iscritto con la presentazione della poesia. In assenza di riferimento, l’opera verrà inserita nella sezione adulti.

Sezione Gallurese Sezione Corsa Sez. Gallurese A aduli dai 19 anni in su Sez. Corsa A aduli dai 19 anni in su Sez. Gallurese B giovani dai 6 ai 10 anni Sez. Corsa B sezione giovani dai 6 ai 10 anni Sez. Gallurese C giovani dagli 11 ai 18 anni Sez. Corsa C Sezione giovani dagli 11 ai 18 anni Sez. Gallurese D scuola primaria (classi 4° e 5°) Sez. Corsa D Sezione scuola primaria (classi 4° e 5°) Sez. Gallurese E scuola secondaria (1° e 2° grado) Sez. Corsa E Sezione scuola secondaria (1° e 2° grado)

Ciascun concorrente può partecipare ad una sola sezione, con una sola poesia, della lunghezza non superiore alle 40 (quaranta) righe, pena l’esclusione. Le poesie devono essere dattiloscritte o scritte al È gradita la traduzione in lingua italiana. Le opere presentate non sono vincolate da alcun diritto d’autore e restano di proprietà del Comune di Santa Teresa Gallura, che le può utilizzare per qualsiasi scopo culturale e senza aver alcun obbligo nei confronti dei Le poesie devono essere inviate esclusivamente attraverso la posta elettronica all’indirizzo: [email protected] . La mail deve avere per oggetto: “PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI 2024”. Si raccomanda di inviare due file per opera presentata, di cui: un file anonimo recante titolo, componimento, e sezione a cui si vuole Il file deve essere in formato.doc (testo modificabile word);

un secondo file completo di titolo, opera, nome e cognome dell’autore, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapiti (numero di telefono ed e-mail). Il file deve essere in pdf (non modificabile). Le poesie devono pervenire entro le ore 13:00 del 14 giugno 2024 (farà fede l’orario e la data di invio della poesia). Le decisioni della giuria non si discutono e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del bando, pena l’esclusione. I premi vengono di seguito riportati nelle tabelle sottostanti:

Premi sezione Gallurese 1° premio 2° premio 3° premio Sez. Gallurese A € 700,00 e la targa “Lu Cumuni di Lungòni” € 500,00 € 250,00 Sez. Gallurese B € 200,00 € 100,00 – Sez. Gallurese C € 200,00 € 100,00 – Sez. Gallurese D € 200,00 € 100,00 – Sez. Gallurese E € 200,00 € 100,00 – Premi sezione Corsa 1° premio 2° premio 3° premio Sez. Corsa A 1° Premio € 700,00 e la targa “Jean Baptiste Stromboni” € 500,00 € 250,00 Sez. Corsa B € 200,00 € 100,00 – Sez. Corsa C € 200,00 € 100,00 – Sez. Corsa D € 200,00 € 100,00 – Sez. Corsa E € 200,00 € 100,00 –

Sono anche previsti altri riconoscimenti: per la sezione gallurese la targa “Gianni Filigheddu”, da assegnare ad una poesia di genere satirico; la targa “Andrea Quiliquini”, da assegnare ad una poesia di argomento sociale, la targa “Giulio Cossu”, da assegnare ad una poesia innovativa e sperimentale. I vincitori riceveranno comunicazione telefonica, senza indicazione del premio assegnato. Gli stessi avranno due mesi di tempo per ritirare il La Responsabile del procedimento del Comune di Santa Teresa Gallura, dott.ssa Roberta Careddu, è responsabile dei rapporti con la Giuria e con i poeti; 0789/740914, e-mail: [email protected] . Informazione e accesso ai dati personali

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

