Biglietti In Vendita Da Oggi Per Lo Spettacolo “Il Giorno Del Giudizio”

Scritto e diretto da Marco Spiga, è tratto dal romanzo omonimo di Salvatore Satta

La produzione è di Sardegna Teatro e l’appuntamento è per il 17 luglio

Cinquant’anni Dal Ritrovamento Dei Giganti: A Tharros Il Teatro In Limba

Saranno in vendita dalle 17 di oggi (26 aprile) presso il Circuito Box Office Sardegna i biglietti per “Il Giorno del giudizio””, prodotto da Sardegna Teatro, per la regia di Marco Spiga e in programma il 17 luglio nell’Area archeologica Tharros. L’evento rientra nel cartellone delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione Mont’e Prama per celebrare i cinquant’anni dal ritrovamento del complesso statuario dei Giganti.

L’appuntamento col l teatro in lingua sarda, con un adattamento tratto da “Il Giorno del Giudizio” di Salvatore Satta, si aggiunge ai due concerti di Fiorella Mannoia, in programma il 21 e 22 luglio e allo spettacolo “Roberto Bolle and Friends” che si terrà l’12 luglio, sempre a Tharros.

“Il Giorno del Giudizio” è scritto e diretto da Marco Spiga, la produzione è di Sardegna Teatro con il sostegno e il contributo dell’ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico, mentre la traduzione in lingua sarda è di Gianni Cossu.