La B Maschile in casa contro Latina (h 12)

A Sassari (h 11) anche la Serie C Femminile

Match casalingo anche per la serie D maschile (h 11), trasferta per la D femminile

Sporting Padel Sassari: sabato in via Milano in scena i match della B maschile e della serie C femminile

Sporting Padel Sassari: tre squadre impegnate in casa (Serie B maschile, serie C femminile e serie D maschile), una in trasferta (serie D femminile) e un torneo interforze che si prepara a recitare il suo primo atto sono i piatti del ricco menù del sabato sportivo in casa Sporting Padel Sassari.

B maschile

Sabato alle ore 12 sarà mezzogiorno di fuoco sui campi di via Milano 26, teatro della sfida fra la capolista del girone GR Padel Latina e i padroni di casa della Sporting Padel Sassari, realtà che proprio in questo 2024 ha conquistato la serie B e che la scorsa settimana ha piazzato la vittoria che vale il secondo posto nel mini raggruppamento. Contro i laziali un match che può testare le ambizioni sassaresi e può certamente rappresentare un ottimo banco di prova in vista dei prossimi impegni.

C femminile

Dopo un turno di riposo torna in campo anche la serie C femminile, che alle ore 11 scendere in campo a Sassari contro la Padel Tennis Center. Anche per le ragazze della Sporting Padel si tratta della prima stagione in serie C: cammino iniziato con un successo, obiettivo è dare continuità al percorso evitando distrazioni e dando sostanza al processo di crescita del team.

Serie D

Trasferta a Selargius per la serie D femminile, mentre la Sporting Padel Sassari di serie D maschile giocherà sabato in via Milano alle ore 11 contro lo Sporting Bola. Nel ricco programma del sabato padelistico sassarese anche lo start del torneo interforze, previsto per le ore 10.30.

