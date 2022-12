Parte da Parma la prima catena di passaggi virtuali di palla ovale per sensibilizzare sulle malattie rare: si chiama “Play the Rare Game for the Rare Ones”, ed è un progetto realizzato dalle Zebre Rugby Club di Parma in collaborazione con Chiesi Global Rare Diseases a sostegno della Fondazione Make-A-Wish International.

