In occasione dei festeggiamenti per Sa Die de Sa Sardigna il gruppo Romanzesu si esibirà nell’area museale di Bitti

Primo maggio con concerto di canto a tenore a Bitti.

Bitti, 27 aprile 2024 – I giovani artisti del gruppo a tenore Romanzesu di Bitti si esibiranno mercoledì 1 maggio, dalle 11 alle 12, nell’area museale del centro storico del paese negli spazi dedicati al Museo Multimediale del Canto a tenore. Il concerto, finanziato dalla Regione Sardegna è organizzato in collaborazione con la cooperativa Istelai che cura l’accoglienza dei visitatori nei musei e nel sito archeologico di Romanzesu, rientra nei festeggiamenti promossi in occasione di Sa Die de sa Sardigna, giornata in cui si celebra l’insurrezione popolare del 28 aprile 1794 che portò alla cacciata dei piemontesi.

La partecipazione all’evento è gratuita e sarà l’occasione, per chi non lo avesse ancora fatto, di conoscere la nuova offerta multimediale del museo della tradizione pastorale e contadina e di visitare, in questa giornata di festa, anche gli altri attrattori del paese come il sito dei dinosauri BittiRex che, dallo scorso anno, ha allestito BittInsecta: un nuovo padiglione dedicato al mondo degli insetti con gigantografie capaci di far incuriosire adulti e bambini. Musei, archeologia e paleontologia, cibo e tradizioni potranno accogliere quindi famiglie e comitive in una delle prime gite fuori porta della primavera. L’area museale e il sito nuragico si potranno visitare con l’acquisto di un biglietto unico.