Nel cuore della Marmilla una grande festa per celebrare il Primo Maggio

Nel cuore della Marmilla una grande festa per celebrare il Primo Maggio

Al Move The Box di Villa Verde a partire dalle ore 14,30, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno

Tutto pronto per uno strepitoso Primo Maggio organizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro, al Move The Box in Via Indipendenza,1 a Villa Verde (OR), nell’ambito del più ampio progetto Musica all’Improvviso 2024.

Una grande kermesse animata da artisti di calibro internazionale per un evento che mescolando storia, cultura e musica, rappresenta un momento di unione e celebrazione rispecchiando l’essenza stessa della lotta e della solidarietà che questa giornata simboleggia.

Partenza alle ore 14,30 con un fitto alternarsi di musicisti sul palco, tra linguaggi e stili sonori diversi per abbracciare i gusti di un pubblico vasto e di tutte le età. Così in un clima di festa si esibiranno Juan Carlos Avila e Yoris Beltran, eclettici artisti cubani da anni punte di diamante della grande Orchestra La Maxima 79 per un live dall’anima raffinata e al tempo stesso esplosiva, capace di liberare un’incontenibile energia e coinvolgimento per un pubblico di tutte le età. A seguire il sassofonista Juri Deidda, poliedrico artista dal vasto repertorio che spazia dalla musica pop alla classica, dal jazz allo swing. Ancora sul palco il pianista Enrico Atzeni della prestigiosa Music Academy Isili, Giusy Murgia Onnis e Gianluca Podda, uno straordinario ensemble che, dopo una vita spesa nel pop, nel rock in generale tra gli stilemi della musica moderna, si dedicano ora alla ricerca delle radici isolane collezionando un repertorio dalle toccanti melodie che arrivano nella profondità dell’anima e fanno assurgere i canti della nostra amata Terra alla stregua di musica d’autore. Dedicata alla Sardegna anche l’esibizione di Randagiu Sardu, uno dei più importanti artisti isolani che si esprimono in limba attraverso un originalissimo stile misto di hip hop e raggamuffin. Con all’attivo vari album originali, il musicista sanlurese canta in sardo campidanese e lega le sue melodie alle tematiche sociali, alla storia, all’ambiente e al territorio. Contrappunteranno Randagiu Sardu gli interventi di Davide DaveDee Iknosound che dal 2001 si afferma a livello internazionale grazie alle sue produzioni dall’ originalissimo sound e del Dj Rikity. Dalla Musica al ballo, special guest Simona Strazzera che a ritmo caraibico si esibirà in una performance di danza coinvolgendo tutto il pubblico.

Una scaletta in cui il singolo contributo degli artisti confluirà a fine serata in un armonico show collettivo con una trascinante jam session, terreno fertile per l’incontro tra pubblico e musicisti, scambio di idee e di saperi condivisi.

Un Primo Maggio da non perdere, immerso nella magica atmosfera di uno dei luoghi più lussureggianti della Marmilla, tra la possente natura del Monte Arci.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, del Mic/ Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Consorzio Turistico Due Giare e il comune di Villa Verde.

Gli appuntamenti dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno proseguono il 2 maggio alle ore 21,30 al Just Club in Via Riva Villasanta,106 a Pirri con il laboratorio ritmico “A Toda Timba” a cura di Yoris Beltran e Simona Strazzera.

A seguire il 4 maggio alle ore 21,30 allo Star 1 Di Arbatax in Via Lungomare,19 divertimento assicurato con una spumeggiante serata in compagnia di Randagiu Sardu, Yoris Beltran e Simona Strazzera.

I due eventi sono sostenuti dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, del Mic/ Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna

Il 5 maggio poi, in occasione dei festeggiamenti per Nostra Signora di Zuradili, nuova performance di Randagiu Sardu e Davide DaveDee Iknosound a partire dalle ore 18,30 al Parco Zuradili di Marrubiu, grazie al contributo del Comune di Marrubiu.