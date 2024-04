La wild card di Salomone per le qualificazioni del Sardegna Open

Cagliari – Sarà Federico Salomone, portacolori del Tennis Club

Terranova di Olbia (Sassari), il rappresentante della regione nelle

qualificazioni della seconda edizione del Sardegna Open, il

Superchallenger 175 del Tennis Club Cagliari al via lunedì 29 aprile.

Un diritto che il tennista romano classe 2001 si è guadagnato vincendo

sui campi di Monte Urpinu il torneo Open a 16 partecipanti (riservato a

giocatori italiani tesserati nella sola Sardegna) che metteva in palio

una wild card per il torneo più importante di scena sull’isola,

nonché uno degli eventi professionistici più prestigiosi d’Italia.

Il 2.2 laziale, numero 1.480 della classifica Atp, era il favorito della

vigilia e ha confermato i pronostici grazie a tre vittorie: mercoledì

contro Carlo Cataldi, giovedì al long tie-break decisivo contro il

piemontese Giacomo Crisostomo (tesserato al Tc Cagliari) e nella

mattinata di venerdì contro il padrone di casa Alberto Sanna. Il

giovane 2.4 del Tennis Club Cagliari puntava a ripetere la vittoria del

2023, che gli era valsa il debutto fra i professionisti, ma dopo aver

fatto fuori prima la seconda testa di serie Vito Dell’Elba e poi la

terza Niccolò Dessì è stato costretto ad arrendersi al cospetto del

numero uno del seeding, promosso con il punteggio di 6-2 7-5. Un

successo preziosissimo per Salomone, che lunedì avrà così

l’opportunità di scendere in campo in un tabellone di qualificazione

di altissimo livello. Non sarà la sua prima esperienza nel circuito Atp

Challenger, ma è di gran lunga quella di maggior prestigio.

OPEN TO SUPER CHALLENGER 175: I RISULTATI

Quarti di finale: Salomone b. Cataldi 6-1 7-5, Crisostomo b. Mondazzi

6-3 6-1, Dessì b. Ciulli 6-2 6-3, Sanna b. Dell’Elba 6-1 1-6 10/7.

Semifinali: Salomone b. Crisostomo 6-1 6-7 10/8, Sanna b. Dessì 6-4

6-2. Finale: Salomone b. Sanna 6-2 7-5.