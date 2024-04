Europee, a Cagliari De Luca presenta il progetto libertà

Europee, a Cagliari De Luca presenta il progetto libertà,Oggi, a Cagliari, si è tenuta una conferenza stampa per presentare il progetto Libertà in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno.

Durante l’evento, Cateno De Luca leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, ha sottolineato il ruolo fondamentale di Sud Chiama Nord come prima forza politica in Sicilia, autentica forza autonomista e civica.

“Abbiamo vinto sempre contro tutti. Io oggi sono il sindaco di Taormina, quinto comune che amministro e ho sempre vinto contro l’oligarchia dei grandi partiti. È facile professarsi autonomisti e poi si diventa pagnottisti e ci si consegna ai partiti nazionali. Dobbiamo cambiare questo sistema. La Sicilia come la Sardegna sono state tradite da una politica che non ha dato le risposte che aspettavamo. In Sicilia oggi ritorna la propaganda del Ponte e chissà che anche in Sardegna non arrivi la proposta di una qualche opera avvenieristica…magari un ponte anche qui nel nome di Verdini. Adesso la risposta che i sardi devono dare alla mancanza di una visione strategica da parte della politica non è non andare a votare, anzi. La risposta è andare a votare contro quei sistemi che potevano modificare anche in questo caso lo status della Sardegna e non lo hanno mai fatto. Abbiamo visto qual è la considerazione che la politica romana ha della Sardegna: zero più iva. Oggi auspico una reazione da parte del popolo sardo. Noi ci siamo. Siamo candidati per il progetto, non per singole posizioni personali. In Sardegna la nostra candidata è Barbara Ficus, espressione del Popolo della famiglia federata alla lista Libertà.

Adesso tocca a voi farvi portavoce di questo messaggio di Libertà,” ha concluso De Luca, invitando i sardi a unirsi al progetto Libertà e a fare sentire la propria voce.