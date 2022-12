Formula E. Maserati Tipo Folgore, prima monoposto elettrica del Tridente

MODENA (ITALPRESS) – Maserati MSG Racing ha presentato la livrea della nuova Maserati Tipo Folgore, prima monoposto 100% elettrica della storia del Tridente, pronta a gareggiare nella Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Maserati ha scelto di svelare nel cuore di Modena e della Motor Valley, in Piazza Grande, la sua nuova vettura da competizione, per rendere omaggio alla città che la ospita da oltre 80 anni e risvegliare la memoria dei successi sportivi del Tridente, diventando così il primo brand italiano a debuttare in Formula E. La particolare livrea è ispirata all’iconica tonalità blu tipica del Marchio: il Tridente è in bella mostra sul musetto della monoposto e la firma Maserati Corse con il Tricolore italiano risalta sulle pance laterali. In termini di prestazioni, efficienza e contenuti avanzati, la nuova monoposto raggiunge il suo apice; una vera e propria “piattaforma tecnologica” di ultima generazione, ideale per sviluppare e trasferire gli elevati livelli di innovazione, caratteristici di questa vettura, dalla pista alla strada, dando ulteriore impulso all’impegno di Maserati nel mondo dell’elettrificazione.

La prima auto da corsa a sfoggiare il Tridente fu la Tipo 26, che debuttò in occasione della Targa Florio, aggiudicandosi il primo posto di classe e l’ottavo posto assoluto nel 1926, con Alfieri Maserati al volante. Oggi Folgore identifica i nuovi modelli 100% elettrici della gamma Maserati e, 96 anni dopo la storica vittoria, passato e futuro si incontrano nella nuova Maserati Tipo Folgore, per tornare a competere sui circuiti di tutto il mondo. Maserati Tipo Folgore sarà la vettura di Formula E più veloce ed efficiente di sempre, grazie a propulsori anteriori e posteriori che erogano 600 kW di potenza rigenerativa e un’efficienza energetica del 95%, in grado di ottenere oltre il 40% dell’energia utilizzata in gara dalla sola frenata rigenerativa. Maserati Tipo Folgore scenderà in pista dal 13 al 16 dicembre per i test pre-stagionali a Valencia, in Spagna, prima di debuttare all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il 14 gennaio 2023, per il primo dei 17 appuntamenti in programma.

