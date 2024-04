Cagliari, gli ultimi sforzi per una salvezza da incorniciare

Cagliari, gli ultimi sforzi per una salvezza da incorniciare. La sfida del 'Luigi Ferraris' secondo i bookmakers Torino, 24 aprile 2024 - La vittoria con l'Atalanta e i pareggi contro Inter e Juventus non hanno solamente rilanciato le ambizioni del Cagliari in ottica salvezza, obiettivo ormai sempre più vicino, ma hanno soprattutto rivalutato un gruppo che sembrava attanagliato da insormontabili limiti e difficoltà. Tra le squadre in lotta per non retrocedere, i sardi possono contare al momento su un'inerzia particolarmente favorevole, ma la trasferta in casa del Genoa non sarà una passeggiata di salute.