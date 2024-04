Al via il 27° Torneo “Manlio Selis”

E’ partita con l’arrivo degli oltre 1000 atleti in Sardegna la manifestazione di calcio giovanile tra le più apprezzate in Europa che si svolge in Gallura da 27 anni.

In nave, in aereo, in bus. Hanno attraversato l’oceano, alcune hanno dovuto affrontare il maltempo, ma tutte sono arrivate nell’isola, puntuali per il fischio d’inizio della 27esima edizione del Torneo mondiale “Manlio Selis”.

Quaranta squadre under 14, le più importanti società professionistiche italiane ed estere e le realtà dilettantistiche di tutto il territorio italiano, sono giunte ieri in Sardegna per dare vita ad un evento sempre più apprezzato a livello internazionale e patrocinato da Figc, Lnd, Lega di serie A e Lega di serie C.

Oltre 1000 atleti, 200 persone di staff, 8 campi impegnati per una manifestazione che ogni anno punta i suoi riflettori sul calcio giovanile offrendo uno spettacolo di alto livello tecnico sul campo e di grande emozione sugli spalti. Non a caso lo sponsor della manifestazione è la Regione Sardegna che su questo evento ha puntato molto per la visibilità che offre sul fronte della promozione turistica del territorio.

La grande novità di quest’anno è stata offerta dalla Partnership con Veo Technologies che ha ospitato all’interno della propria App tutte le gare della prima giornata. Venti gare in diretta su 8 campi per una prima volta che ha consentito a tutti di poter fruire dello spettacolo del Selis.

Dalle 16:45 al via tutte le altre gare sui campi con le big italiane ed estere impegnate con le formazioni dilettantistiche. Ecco i risultati: nel girone A Roma – GR 11 5-0 , Talleres – San Paolo 10-0 . Nel girone B Al Alkmaar – Fucecchio 4-0, Torres – Accademia Calcio Roma 0-1. Nel girone C Empoli – Porto Rotondo 12-0 e Genoa – Club Olimpico 1-1. Nel girone D Juventus – Selargius 12-0 e Olbia – Lodigiani 3-0. Girone E Milan – Blue Devils 6-0 e Nizza – Cosmo Sassari 4-1 .

Nel girone F Atalanta- Sestu 8-0 e Tor Tre Teste – E. Troise 3-1. Girone G Inter – Budoni 4-0, Panionios – Urbetevere 2-4, nel girone H Galatasaray – Latte Dolce 2-0 e Cagliari Calcio – Levante Azzurro 5-1. Nel Girone I Torino – Romulea 2-0 e Fiorentina – SUD FC 7-0. Nel girone L Espanyol – Lascaris 2-0 e Parma – Pirri 2-0.

Il pomeriggio era iniziato con l’inaugurazione della Tribuna del campo di Budoni a Salvatore Marroni, presidente della squadra locale scomparso due anni fa e una delle colonne portanti del Torneo Selis. Un momento di grande commozione per il ricordo di un grande amico.

Per la seconda giornata sono previste 40 gare distribuite tra mattina e pomeriggio.