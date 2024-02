Voto Disgiunto, Pais: “La Lega Sempre Leale E Trasparente. Accuse Offensive E Diffamatorie”

Cagliari, 28 febbraio 2024 – “Che Alessandra Todde abbia vinto grazie al voto disgiunto è semplice aritmetica, non c’è bisogno di scomodare un illustre istituto di statistica. Insinuare che la Lega abbia “sabotato” il candidato di centrodestra con losche manovre e oscure trame è invece offensivo e diffamatorio. La Lega si muove sempre alla luce del sole, difende le sue idee e le discute. Abbiamo sostenuto la ricandidatura di Christian Solinas, ma quando la coalizione ha scelto Paolo Truzzu la Lega lo ha appoggiato con tutte le sue forze, senza se e senza ma. Per noi la trasparenza è un principio fondamentale per mantenere la fiducia dei nostri concittadini e la credibilità che ci hanno sempre contraddistinti”.

Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna