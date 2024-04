“Vannacci va ignorato perché ha dimostrato di essere un grande ignorante. Le ultime dichiarazioni sui disabili sono inaccettabili. Il tentativo della destra di minimizzarle ancora più pericoloso. Tutta la maggioranza farebbe bene a discostarsene immediatamente non solo per evitare diventino fonte di grande imbarazzo per la destra al governo ma anche per evitare al nostro Paese una grande figuraccia in Europa”, ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole intervenendo ad ‘Agorà Weekend’ su Rai3. “Se avremo occasione di incrociarci in campagna elettorale, chiederò a Vannacci come crede dovrei spiegare ai miei due figli, italo-africani adottati a soli sei mesi, che c’è qualcuno in Italia che, a causa del diverso colore della loro pelle, non li ritiene italiani e che questa persona potrebbe essere eletta per rappresentarci al Parlamento europeo”, ha concluso.