Netto successo casalingo (4-0) per l’Alghero contro il Luogosanto grazie alle reti di Masala, Meloni, Mereu e Marco Carboni

Altro poker dell’Alghero e primo posto provvisorio

Un altro poker che vale tre punti pesantissimi e il primo posto provvisorio. Con due gol per tempo l’Alghero batte 4-0 il Luogosanto in uno degli anticipi della 31ª giornata del girone B di Promozione. Per i giallorossi si tratta della settima vittoria consecutiva.

Nei primi minuti algheresi pericolosi soprattutto con Meloni. Al 18’ e al 25’ doppia occasione clamorosa per gli ospiti che colpiscono prima il palo con Cosseddu poi la traversa con Perez. Scampato il pericolo, alla mezz’ora l’Alghero trova il vantaggio con un gran bel tiro di Masala da fuori area che fa esplodere le tribune del “Pino Cuccureddu”. Allo scadere del primo tempo brutto fallo di Herrera in area ai danni di Paolo Carboni, espulsione per il giocatore ospite e rigore per l’Alghero: dal dischetto Meloni non sbaglia.

Si va alla ripresa col doppio vantaggio giallorosso ma dopo 13 minuti il risultato cambia ancora: capitan Mereu con la sua specialità, la punizione, batte il portiere del Luogosanto. Al 22’ Alghero vicino al poker con un colpo di testa di Franchi deviato in corner da Brunetti. Poi girandola di sostituzioni prima del quarto gol giallorosso che arriva in contropiede con Marco Carboni al 31’. Succede poco altro, l’Alghero si gode i tre punti che valgono il primo posto provvisorio in attesa delle partite della domenica.