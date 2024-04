È stata una giornata impegnativa, quella che ieri ha visto all’opera i militari della Guardia costiera di Cagliari, impegnati su diversi fronti a garanzia della sicurezza della navigazione e della ricerca a mare.

Intenso lavoro per la Guardia Costiera di Cagliari in mare ed in porto

In primo luogo, un provvedimento di fermo è stato emanato nella giornata di sabato dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari a carico di una “General cargo”, una nave da carico battente bandiera Panamense, giunta nel porto canale di Cagliari lo scorso 24 aprile per operazioni commerciali.

Le attività sono svolte nell’ambito del controllo sulle condizioni previste dalle normative internazionali, e sono state mirate alla verifica delle condizioni di sicurezza, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti.

Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’attenta ed approfondita ispezione, durante la quale sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell’equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo.

In tutto le non conformità riscontrate sono state 26 (ventisei), di cui ben 12 (dodici) motivo di detenzione.

Su disposizione della Capitaneria di Porto la nave non potrà ripartire sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control.

Nella serata di ieri, inoltre, è giunta da parte della Questura di Cagliari la segnalazione della probabile scomparsa di una persona di circa 30 anni, originaria di Oristano, presumibilmente scomparsa dalla mattina e della quale cui erano stati ritrovati gli effetti personali sull’arenile di Margine Rosso (litorale Poetto). Nell’immediatezza veniva disposta l’attivazione di un dispositivo di ricerca che ha coinvolto la dipendente motovedetta CP307 e di personale dei Vigili del Fuoco, in affiancamento a quello della Polizia di Stato.

Le ricerche sono poi continuate sino alle prime luci della giornata odierna, con l’ulteriore coinvolgimento dell’’elicottero AW139 della 4a Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu (CA), quando il corpo, ormai senza vita, della persona, è stato ritrovato sulla spiaggia del Poetto, nella zona di Quartu. Sono tuttora in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell’evento.

Giornata quindi di intenso impegno, quella di ieri, per tutti i soggetti impegnati nella tutela della sicurezza a mare.