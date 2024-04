Impianti agrivoltaici: aspetti normativi, tecnici e incentivanti. Venerdì 3 maggio a Sanluri il terzo appuntamento dell’iniziativa OIC incontra i Territori

Si terrà il prossimo 3 maggio nell’Aula 24 del Polo Culturale Scolopi (via degli Scolopi, 17 – Parco S’Arei) il terzo degli incontri OIC sui territori. Appuntamento alle ore 16.

Normativa, tecnica e incentivi. Sono i temi al centro del seminario su “Gli impianti agrivoltaici e la multifunzionalità agricola“. Si tratta del terzo incontro della serie promossa dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari assieme alla sua Scuola di Formazione sul territorio della ex Provincia.

La finalità primaria di questa serie di eventi è quella di rafforzare il dialogo e il confronto sui molteplici elementi che caratterizzano il sistema agrivoltaico. È prevista inoltre una discussione approfondita sugli aspetti normativi e sugli incentivi, arricchita da esempi pratici, per offrire una visione completa delle opportunità e delle sfide che questa innovativa fusione tra agricoltura e generazione energetica comporta

“L’obiettivo è quello di coinvolgere i territori e portare formazione di qualità su temi di interesse ai colleghi che operano quotidianamente in quelle realtà – spiega Angelo Loggia, presidente della Scuola di Formazione OIC –. L’ottima partecipazione ai due precedenti incontri tenuti a dicembre a Iglesias e a febbraio a Muravera ci conferma la necessità di proseguire in questo percorso“.

“Siamo sulla strada giusta – conferma il presidente OIC Federico Miscali–. Assieme alla scuola stiamo portando avanti uno sforzo comune perrispondere alle esigenze dei colleghi sul territorio, ma stiamo cercando di rafforzare il contatto diretto con loro anche in modo da poter rappresentare al meglio le loro istanze su tutti i tavoli a cui siamo chiamati a prendere parte in rappresentanza della categoria“.

Il seminario si svolgerà il prossimo 3 maggio nell’Aula 24 del Polo Culturale Scolopi (via degli Scolopi, 17 – Parco S’Arei) a Sanluri, a partire dalle 16, ed è organizzato in collaborazione con l’Ordine provinciale dei Periti Industriali (socio aderente SfOIC), l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Cagliari, l’Ordine dei Commercialisti della provincia di Cagliari, Coldiretti e il Comune di Muravera.