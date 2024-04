Inter-Torino 2-0, doppietta Calhanoglu e granata in 10: festa nerazzurra a San Siro

(Adnkronos) – Festa Inter a San Siro. Il match contro il Torino finisce 2-0 con doppietta di Calhanoglu -secondo gol su rigore- e granata rimasti in 10 appena dopo l'inizio del secondo tempo per il fallo in area di Tameze su Mkhitaryan. Dopo la partita i nerazzurri sfileranno per Milano sull'autobus scoperto, dalle 16. Al 5' è il Torino a tirare per primo in porta con un diretto rasoterra di Rodriguez, parato con sicurezza da Sommer. Ricambia volentieri Thuram con un'incursione di sinistro dopo un dribbling da appena fuori area che inganna Bellanova ma la palla va in alto. Occasione Toro al 15' con Zapata con una cannonata di sinistro, anche qui è Sommer a negare il gol respingendo. Sempre Zapata protagonista 3 minuti dopo che di testa manda poco fuori. Al 25' ci prova Mkhitaryan con una parabola da lontano, la palla supera la traversa. Al 34' gran tiro di Calhanoglu dalla distanza, la deviazione di Thuram la manda sul fondo. Gran centrale dalla distanza di Lautaro al 43', parato da Milinkovic-Savic. Due i minuti di recupero. Il secondo tempo comincia con l'espulsione di Tameze che al 47' atterra malamente Mkhitaryan, Ferrieri Caputi estrae prima il giallo e poi il rosso dopo una revisione Var: granata in 10. La partita si sblocca al 56' con Calhanoglu che con un sinistro al volo fa rimbalzare la palla sul prato e trova la rete. Un rigore assegnato per fallo di Lovato su Thuram in area porta il punteggio sul 2-0 al 59' e a trasformare è ancora Calhanoglu, doppietta. Al 68' ci prova dalla distanza Barella, blocca Milinkovic-Savic, poi Lautaro all'82' sempre fermato dal portiere del Toro. Cinque i minuti di recupero. — [email protected] (Web Info)