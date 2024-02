Memoria e Futuro alla MEM di Cagliari: si parte da un libro

Memoria e Futuro alla MEM di Cagliari

Quattro temi e quattro occasioni per immaginare un futuro prossimo partendo da un libro. La Mediateca del Mediterraneo di Cagliari ospita dal 29 febbraio sino a marzo, quattro iniziative legate ai libri.

Si parte da un libro per immaginare il futuro. E’ questo il punto di partenza dell’evento promosso da Elèt Eventi con il patrocinio del Comune di Cagliari. Quattro temi ed eventi ospitati alla MEM, Mediateca del Mediterraneo di Cagliari. Al centro della discussione la nostra terra, le politiche di genere, il cambiamento climatico e la giustizia giusta.

Giovedì 29 febbraio

Si parte giovedì 29 febbraio alle ore 16.30 con il tema del cambiamento climatico con il libro “Climate diplomacy: international and national responses” di E. Locci ed H. Jammoul. Parleranno di cambiamento climatico Alessio Satta (Ricercatore senior per il clima e Direttore esecutivo del WWF Mediterraneo, membro di MEDSEA), Emanuela Locci (Università di Torino) e Hamza Jammoul (Diplomatico della Repubblica del Libano a Berlino).

Appuntamento giovedì 7 marzo, ore 16.30 presso la Mediateca del Mediterraneo di Cagliari con il libro “Donne italiane e Chicago. Madonna mia! Qui devo vivere?” a cura di D. Canderloro, K, Catrambone e G. Nardini per il tema legato alle politiche di genere. A partire dal libro, parleranno di donne ed emigrazione, di storie antiche di sofferenza ma anche di successo Dominic Candeloro (storico degli italiani a Chicago, docente di storia italo-americana alla Loyola University di Chicago), Carla Simonini (Direttore del dipartimento di Italian American Studies alla Loyola University) e Sandro Corso (direttore dell’Ufficio scolastico presso il Consolato Generale d’Italia a Chicago).

Venerdì 15 marzo

A seguire venerdì 15 marzo sarà la volta di Giustizia Giusta. A partire dalle ore 16.30 si partirà dal libro “La Giustizia riparativa per lo sviluppo di comunità eticamente responsabili” di M. Piano e F. Genzano. A partire da libro, interverranno sul tema di giustizia penale e della sfida per superare la mera logica del castigo Isabella Mastropasqua (dirigente dell’Ufficio II DG PRAM, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia), Riccardo Magi (Deputato della Repubblica italiana), Marina Piano (Mediatore penale esperta in programmi di giustizia riparativa), Francesca Genzano (Mediatore penale esperta in programmi di giustizia riparativa).

L’ultimo evento invece è previsto per mercoledì 27 marzo, sempre alle ore 16.30, con il tema: la nostra terra. Si parte dal libro “L’invenzione della Sardegna. L’identità della Sardegna nelle narrazioni dei viaggiatori europei (1780-1955)” di S. Corso per poi analizzare il tema con i relatori e il pubblico. A partire dal libro parleranno dell’invenzione della Sardegna e della definizione della coscienza identitaria Mauro Pala (Ordinario di Critica letteraria e letterature comparate all’Università di Cagliari, autore con interesse particolare alla teoria critica della letteratura post-coloniale, alle analogie tra teorie architettorniche e letterarie nel XX secolo, al Romanticismo) e Sandro Corso (direttore dell’Ufficio scolastico presso il Consolato Generale d’Italia a Chicago).