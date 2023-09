Ami_CA: installazioni artistiche legate ai temi della sostenibilità fruibili gratuitamente a Cagliari fino al 29 ottobre 2023

Un progetto realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo,

con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura e del turismo, della Marina Militaree dell’autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari

Evento ufficiale della Settimana della Mobilità 2023

In occasione della Settimana della Mobilità Europea (16-22 Settembre 2023) 2050 To People, associazione no profit nata per diffondere conoscenza e realizzare progetti che puntano sulla sostenibilità ambientale e sociale, ha scelto Cagliari (CA) per la prima edizione di Ami_CA.

Il progetto artistico, che si è svolto in questi giorni e che ha visto un grande coinvolgimento di pubblico, prevede un percorso di installazioni, fruibili gratuitamente fino al 29 ottobre 2023, lungo la pista ciclabile affacciata sul mare che parte dal Molo Ichnusa di fronte all’hub di Luna Rossa e culmina al Padiglione del Sale. Protagonisti di Ami_CA, che ha visto la direzione artistica di Andrea Forges Davanzati e Erica Zmitrovitch come co-founder dell’associazione insieme a Maria Sias e Martina Monni, sono stati la comunità e gli artisti del territorio dell’associazione Castia Art che per l’occasione hanno creato delle opere d’arte diffuse nel capoluogo sardo.

Il progetto

Il progetto, ha inoltre previsto dal 16 al 22 settembre, un ricco calendario di eventi, seminari e performance legati ai temi della sostenibilità con una particolare attenzione all’ambiente, alla mobilità e all’inclusione sociale.

L’iniziativa Ami_CA è la positiva conferma della volontà di collaborazione tra il settore privato e gli enti pubblici. Diversi infatti i sostenitori dell’iniziativa, come Banco di Sardegna e Conad. Il progetto è inoltre realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo e vede il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura e del turismo, della Marina Militare e dell’autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari. 2050 To People in questa occasione ha collabora con l’Associazione Anffas Onlus Sardegna, aderente alla rete associativa nazionale Anffas, a tutela dei diritti delle persone, indirizzando le proprie azioni a promuovere il rispetto dei diritti umani e la piena inclusione della persona nella società.

L’obiettivo del progetto

L’obiettivo del progetto, senza scopo di lucro, è quello di utilizzare consapevolmente l’arte nel territoriocreando un dialogo con il singolo cittadino per sensibilizzarlo attraverso degli eventi inclusivi pensati per l’intera comunità.

2050 TO PEOPLE è impegnata in azioni concrete di sostenibilità attraverso eventi divulgativi, mirati alla promozione su larga scala dei principi del Green Deal europeo e dei 17 Obiettivi (SDGs) individuati dall’ONU.

Quella di Cagliari vuole essere solo la prima tappa di un progetto che ha come obiettivo il coinvolgimento di altre città italiane e del mondo. 2050 To People ha infatti come mission quella di sostenere progetti di questo tipo, ricchi di arte, cultura ed informazione ma allo stesso tempo all’insegna del divertimento, che attraverso pratiche sostenibili contribuiscano a costruire un futuro migliore per tutti.

Installazioni artistiche

Abacus | artista: Josto Mura

Imparare giocando. Questo gioco di architettura urbana ispirato all’abaco stimola a porsi ancora una volta il quesito più impellente del cambiamento climatico. “Quanto tempo abbiamo per salvare il pianeta?” Impariamo dai bambini perché sono i più vicini al principio e perché il mondo verrà consegnato a loro. Gli adulti giocando con loro potranno soffermarsi ancora una volta su un tema che ricorre nei pensieri di tutti noi.

Mandala | artista: Romeo Pinna

Questa installazione di Land Art è un’opera realizzata sul territorio con sostanze ammendanti quali concimi, sabbia drenante e posidonia. L’assorbimento naturale della composizione disperde le sostanze naturali nel terreno rinnovando il loro ciclo vitale. Il mandala orientale nella sua forma circolare è la raffigurazione dell’universo interiore. La sua costruzione è una riflessione sul mondo e sull’ambiente.

Wire Flamingos | artista: Alessandro Serri

Nel 1993 l’ornitologo Helmar Schenk fu il primo a documentare ufficialmente la nidificazione dei fenicotteri a Cagliari. Ormai i fenicotteri fanno parte integrante del paesaggio lagunare cagliaritano e si sono guadagnati l’affettuoso appellativo di Sa genti arrubia, la gente rossa. Loro hanno eletto Cagliari come loro patria e sono stati quindi scelti come portatori di un messaggio. Rappresentarli in modo trasparente e delicato, con una silhouette in filo metallico verniciato di rosa, suggerisce allo spettatore di essere come loro, leggeri e schivi ospiti dell’ambiente.

Floating Constellations | artista: Andrea Forges Davanzati

L’opera rappresenta le costellazioni dello zodiaco, realizzate con semisfere galleggianti ricoperte con vernice fosforescente e collegate tra loro. Illuminandosi di notte, riflettono sulla superficie del mare la volta stellata. Osserviamo l’acqua e vediamo il cielo.

Ron Gilad, La porta del mare | artista: Andrea Forges Davanzati

La Porta del Mare si ispira alle forme lineari del designer Ron Gilad. L’opera vuole trasmettere l’immagine suggestiva di una porta aperta, posizionata in modo da sfiorare la superficie del mare. La scultura invita lo spettatore ad entrare in un altro spazio vitale, il mare, nel rispetto dell’ambiente

Tensostructures | artista: Andrea Forges Davanzati

Le tensostrutture sono costruzioni geometriche che collegano diversi elementi tra loro tramite tensione. Bruno Munari ne ha costruite diverse collegando rami di piante in modo che non si tocchino tra loro. Lo scultore americano K. Snelson ne ha riprodotto lo schema base con tubi di acciaio inossidabile come l’opera realizzata per Cagliari. L’installazione esalta l’ingegno umano e trasmette il principio che la resistenza può anche fare a meno del peso.

Art Bike | artisti: Romeo Pinna, Paola Falconi, Enrica Badas, Francesca Sorrentino, Alberto Masala, Carlo Antonio Borghi & Aldo Tanchis

L’utilizzo delle ruote di biciclette e sedie a rotelle come sfondo per opere d’arte getta una nuova luce sull’importanza della ruota; non più vista come semplice mezzo di trasporto ma come veicolo della forza della fantasia.

La moltitudine di colori che girano come un caleidoscopio richiamando il ciclo vitale dei fiori, celebra la potenza silenziosa della natura ed invita alla riflessione.

Street Art | artista: Davide Volponi

L’artista, associato di CastiaArt, ha realizzato insieme a studenti e adulti affetti da disabilità dell’Anfass delle opere di Street Art ai lati del percorso ciclopedonale. Una opera collettiva: simbolo di inclusione sociale. Attraverso parole, immagini e segni un gruppo di “artisti” eterogeneo ed affiatato offre una riflessione sulla necessità di una azione collettiva, per un mondo più sostenibile.

Associazioni 2050 To People e Ami_CA

2050 To People è un’associazione no profit nata per diffondere conoscenza e realizzare progetti che puntano sulla sostenibilità ambientale e sociale per promuovere gli importanti traguardi fissati dal Green Deal che vanno di pari passo con i 17 SDGs (Sustainable Development Goals). Attraverso l’utilizzo consapevole di arte e creatività negli spazi aperti della città, 2050 To People crea eventi di sensibilizzazione su larga scala per promuovere la sostenibilità, incoraggiando i singoli cittadini ad agire nelle proprie comunità.

Ami_CA è un’associazione no profit che si occupa del progetto locale di Cagliari, costituita nel 2023 e fondata da Erica Zmitrovitch insieme a Maria Sias e Martina Monni. La direzione artistica del progetto di Cagliari è stata affidata a Andrea Forges Davanzati; che per l’occasione ha deciso di coinvolgere gli artisti locali di Castia Art, associazione che opera sul territorio.

Un grazie ai sostenitori del progetto

