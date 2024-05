Eur Spa, si dimette l’ad Cossellu

(Adnkronos) – L'amministratore delegato di Eur spa Angela Maria Cossellu si è dimessa

a quanto apprende l'Adnkronos. Una decisione che arriva a pochi giorni dall'assemblea degli azionisti della società, controllata al 90% da Mef e al 10% da Campidoglio, che ha approvato il bilancio 2023 da record, con un fatturato a +34%, e in vista della convocazione del cda sulla nuova governance, previsto per il prossimo 18 giugno. Cossellu, che lascia per altro incarico, ha assicurato che garantirà la continuità aziendale fino alla nomina di un nuovo amministratore delegato. —[email protected] (Web Info)