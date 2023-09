Bando territoriale sostegno imprese Sulcis Iglesiente

6 milioni euro di fondi europei per le MPMI del territorio

Si terranno a Iglesias e Carbonia i primi appuntamenti pubblici di presentazione del nuovo bando territoriale di sostegno alle imprese del Sulcis Iglesiente.

Il bando, di prossima pubblicazione, mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) – sia nuove che già esistenti – che intendono realizzare investimenti per ampliare, ammodernare o diversificare l’attività.

La dotazione finanziaria è di 6 milioni euro di fondi europei, gestiti dal GAL su delega del CRP, il Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Possono partecipare le imprese del territorio della ex provincia di Carbonia Iglesias, che operano nei settori enoturismo, ricettività, ristorazione e servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente (nel bando saranno presenti maggiori dettagli sull’ammissibilità per codice Ateco e secondo le Direttive di attuazione dell’enoturismo in Sardegna).

“Si tratta di una grandissima opportunità per il territorio – dichiara Cristoforo Luciano Piras, presidente del GAL – e siamo certi che le imprese del Sulcis Iglesiente sapranno coglierla con entusiasmo”.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti sono per lunedì 25 settembre 2023:

a Iglesias dalle 11 alle 13 in Sala Remo Branca, in Piazza Municipio

in Sala Remo Branca, in Piazza Municipio a Carbonia dalle 17 alle 19 in Aula Consiliare, in Piazza Roma

Saranno presenti i responsabili del Centro Regionale di Programmazione e del GAL Sulcis Iglesiente.

Per questioni organizzative è richiesta l’iscrizione su www.galsulcisiglesiente.it/articolo/bando-territoriale-imprese-eventi-iglesias-carbonia

Verranno rese pubbliche presto ulteriori date di presentazione del bando.

Tutte le notizie, i bandi e gli avvisi relativi al nuovo bando territoriale saranno disponibili sul sito del GAL Sulcis Iglesiente in una sezione apposita, che verrà pubblicata a breve.