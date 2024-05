Venerdì 10 Maggio 2024 – 20 anni dalla Legge 6 del 2004: un convegno per celebrare l’Amministrazione di Sostegno

Venerdì 10 maggio 2024, alle ore 16:00, presso la Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, si terrà un convegno dal titolo “L’Amministrazione di Sostegno: 20 anni della Legge 6 del 2004”. L’evento, organizzato dal Corpo San Lazzaro Italia con il patrocinio di Europe Direct Regione Sardegna e AssoStampa Sardegna, ha l’obiettivo di celebrare il ventennale dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli relatori, tra cui Giuseppe Frau, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Antonio Virgili, Presidente Nazionale del Corpo Italiano di San Lazzaro, Giovanni Di Grezia, Giornalista e Presidente del Corpo di San Lazzaro – Cagliari, Francesco Sanna, Psicoterapeuta e Referente Nazionale per il Supporto e l’Inclusione Sociale del Corpo Italiano di San Lazzaro, Paolo Moi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carbonia, Luciano Virdis, Direttore Sanitario RSA Sant’Elia, Francesco Deidda, Avvocato, e Antonello Chessa, di Europe Direct Regione Sardegna.

Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di operatori, pazienti e associazioni, che porteranno la loro esperienza diretta. In conclusione, verrà presentato il corso gratuito per amministratori di sostegno, realizzato dal Corpo San Lazzaro Italia.

Il convegno rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le tematiche relative all’amministrazione di sostegno, riflettere sui progressi compiuti in questi vent’anni e individuare le sfide future. L’invito è rivolto a tutti gli operatori sociali, ai familiari delle persone fragili, agli studenti, a tutti i cittadini interessati. La conferenza è accreditata come corso di formazione per giornalisti e riconosciuto per l’ottenimento dei crediti.

Il Corpo Italiano di San Lazzaro (in acronimo CSLI Italia) è un’organizzazione di volontariato con finalità di assistenza e supporto sociale, protezione civile, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali. L’Associazione, che ha diverse sedi in Italia, è la componente nazionale della Lazarus Union, ONG internazionale riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. https://www.csli-italia.org

Per informazioni:

[email protected]

Per iscrizioni gratuite:

https://www.eventbrite.com/e/lamministrazione-di-sostegno-20-anni-della-legge-6-del-2004-tickets-893631565067?aff=oddtdtcreator