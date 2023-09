L’Alghero è pronto per l’esordio in promozione

Domenica la prima di campionato sul campo del Tuttavista Galtellì. Intanto la squadra di mister Giandon ha superato la prima fase di Coppa Italia

Campionato di Promozione (prima giornata)

Domenica 24 settembre alle ore 16:00 l’Alghero debutta nel campionato di Promozione. Subito una trasferta lontana per i giallorossi di mister Giandon che faranno visita al Tuttavista Galtellì, anch’essa neopromossa.

«Esordiamo in un campo difficile, contro una squadra che annovera tra le sue fila giocatori di esperienza e qualità insieme a giovani interessanti – dichiara l’allenatore algherese – Stiamo lavorando per preparare al meglio questa gara, siamo in crescita come condizione fisica e dopo la pausa di Coppa Italia non vediamo l’ora di scendere in campo».

A proposito di Coppa Italia, l’Alghero ha superato la prima fase, vincendo il Triangolare. Nella terza ed ultima giornata il Porto Torres ha battuto 2-1 il Sennori, portandosi anch’esso a 3 punti, ma ad avere la meglio sono stati i giallorossi in virtù della differenza reti. Ora si attende di conoscere la prossima avversaria da affrontare agli Ottavi, in gare di andata e ritorno.

Alghero, 21 settembre 2023

