“Incolumità dei lavoratori e salvaguardia di fabbrica e impianti, queste le priorità assolute”: ad affermarlo l’Unione Generale del Lavoro Metalmeccanici, rappresentata dal segretario nazionale Antonio Spera (e dal suo vice con delega alla siderurgia, Daniele Francescangeli) in occasione dell’incontro con la dirigenza di Acciaierie d’Italia svoltosi nella giornata odierna presso la sede di Confindustria

“Un incontro orientato a delineare un punto di partenza, sul quale però pesano“, queste le prime parole esternate da Antonio Spera all’uscita dalla sede di Confindustria al termine dell’incontro con la dirigenza di Acciaierie d’Italia. Il segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici è poi entrato più nello specifico sottolineando che: “Ci è stato esposto un complesso e dettagliato. Nel breve periodo saranno impiegati

Ci aspettavamo però anche risposte sulla reale situazione occupazionale dei lavoratori diretti e indiretti e sugli ammortizzatori sociali. Come Ugl Metalmeccanici abbiamo apprezzato l’incontro odierno, ma c’è bisogno di procedere con un confronto serrato. Le criticità non sono di poco conto, soprattutto nella gestione degli impianti e, perciò, preoccupa la mancata menzione della ripartenza dell’Altoforno 5.

Abbiamo ribadito le criticità sofferte dalle ditte appaltatrici, in difficoltà a pagare gli stipendi dei lavoratori. Incolumità dei lavoratori e salvaguardia di fabbrica e impianti, queste le priorità assolute.

Chiediamo maggiori certezze e chiarimenti soprattutto sul ricollocamento di tutta la forza lavoro. Abbiamo ribadito che c’è ancora in essere un accordo del 2018, con la garanzia, così come emerso dall’incontro a Palazzo Chigi, di tutti i livelli occupazionali, inclusi i lavoratori in Ilva Amministrazione Straordinaria”, ha concluso Spera.

Potrebbe interessarti anche: Commissariamento Ex Ilva, Spera (Ugl Metalmeccanici): “Si proceda con il cronoprogramma”

Per rimanere aggiornato su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui