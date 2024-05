OICE: Tender Lab – La formazione sulle gare internazionali – Genova 7 e 8 maggio 2024

Genova, martedì 7 maggio 2024

Palazzo Doria Tursi, Via Garibaldi 9

OICE: Tender Lab – La formazione sulle gare internazionali – Genova 7 e 8 maggio 2024

Si svolge il 7 e l’8 maggio 2024 a Genova, in collaborazione con Comune di Genova, OICE, e Regione Liguria, e col supporto della Fondazione Vinacci, la sesta tappa territoriale della nuova edizione del progetto “Tender Lab – In gara con noi”, un percorso di formazione gratuito sulle gare internazionali promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzato da Agenzia ICE con il supporto di partner territoriali per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle aziende italiane.

Il focus è sui Servizi

Obiettivo del progetto è quello di migliorare le capacità competitive delle PMI italiane nelle gare internazionali, sviluppando competenze e facilitando la conoscenza degli strumenti operativi messi in campo dal Sistema Paese a livello nazionale e regionale. Oltre 500 aziende italiane (da Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia- Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia) stanno già partecipando al percorso formativo.

Per la cerimonia di apertura, martedì 7 maggio 2024, Mario Mascia, Assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali del Comune di Genova, ha portato il suo saluto all’evento, che si fregia del patrocinio del Comune per la sua rilevanza.

Roberto Carpaneto, consigliere per l’internazionalizzazione OICE Confindustria ha commentato:

” per un settore come quello dell’ingegneria, dell’architettura e della consulenza, che fa il 40% del fatturato fuori dai confini nazionali, il mondo delle opportunità UE e delle Multilaterali è una delle principali fonti di finanziamento. Grazie ad iniziative di formazione come queste, abbiamo, per esempio, quasi raddoppiato il numero di società che si sono aggiudicate gare con le Istituzioni Finanziarie Internazionali nell’ultimo quinquennio. Riteniamo questo dato un successo di sistema Italia”.

Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, ha dichiarato

“Aiutare le imprese a posizionarsi al meglio sui mercati esteri è una sfida affascinante che, come Regione Liguria, sosteniamo da anni. L’iniziativa dei ‘Tender Lab’, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la collaborazione di ICE, ben si inserisce in questa strategia e intende sensibilizzare le attività economiche sulle opportunità delle gare internazionali. Un’occasione per incrementare le conoscenze tecniche e rafforzare le sinergie con partner e interlocutori nazionali, con l’obiettivo ultimo di favorire la diffusione del made in Italy in giro per il mondo”.

Le due giornate formative, aperte da un intervento dell’esperta Flavia Castorina (Desk-ICE AfDB) sulle opportunità della Banca Multilaterale Africana per le aziende italiane, e curate dai docenti della Faculty ICE Fabio Santoni e Luca Costa Sanseverino di Bisignano, proseguono in due laboratori tematici sui tender finanziati, rispettivamente, dall’UE e da ONU e Banche multilaterali di sviluppo, e si svolgono alla presenza di piccole e medie aziende del territorio italiano che hanno l’opportunità di lavorare, con simulazioni ed esercitazioni pratiche, alla preparazione di un’offerta competitiva, oltre a stringere relazioni e sinergie tra loro, mettendo a fattor comune esperienze pregresse, difficoltà e suggerimenti per operare nel settore del procurement internazionale.

A conclusione dei lavori, Mercoledì 8 pomeriggio, intervengono due aziende a portare la loro testimonianza operativa in tema di gare: Rina Consulting e Politecnica Ingegneria ed Architettura

Nell’ambito del progetto Tender Lab ICE, oltre 140 aziende hanno già partecipato al Webinar delle Fonti: Gare Ucraina e alla prima Tappa, oltre 130 aziende su “Le opportunità per le aziende italiane della Banca Multilaterale Asiatica”, oltre 120 aziende al Webinar su “Le opportunità per le aziende italiane della Banca Mondiale”. Altri Webinar sono programmati nel corso del primo semestre su: Tender Pass: l’accesso alle Gare delle Organizzazioni Internazionali, Il Piano Mattei e le opportunità per le aziende italiane della Banca Multilaterale Africana, I successi dei nostri partecipanti della passata edizione 2023.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori tappe territoriali (Puglia, in programmazione); è previsto un coaching individuale riservato a selezionati partecipanti che ne faranno richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Agenzia ICE – Ufficio Formazione alle Imprese [email protected] ; [email protected]

Genova, 7-8 maggio 2024