Appetitosamente, a Siddi in migliaia per riscoprire cibo e identità

Appetitosamente, a Siddi in migliaia per riscoprire cibo e identità, “Questo festival è un successo dell’intero paese perché partecipano tutti, dai giovani agli anziani. Il nostro scopo anche quest’anno è stato quello di valorizzare il nostro cibo, il nostro patrimonio culturale e le nostre produzioni. Su questo stiamo concentrando tutti i nostri sforzi”.

È il commento del sindaco di Siddi, Marco Pisanu, a conclusione della sedicesima edizione del festival

Appetitosamente che si è svolto dal 4 al 6 agosto nel paese della Marmilla.

In tre giorni in tanti hanno visitato il piccolo borgo di seicento abitanti per assistere a dibattiti, laboratori e degustazioni.

Il filo conduttore del festival è stato come sempre il cibo che quest’anno è stato messo in relazione con il tema delle identità: un modo per ragionare su alimenti di qualità, sul loro legame con i territori e sul rispetto dell’ambiente.

Tutto esaurito per i laboratori del festival che sono stati un momento di confronto per scoprire piatti e cibi della tradizione sarda e non solo: dalla panada, alle spezie passando per l’utilizzo del limone in cucina e del cognac in Sardegna.

Ad accompagnare la tre giorni del festival ci sono stati i concerti del dj Don Pasta, di Tosca e Moses Concas alla tomba di Giganti Sa Domu ‘e s’Orcu. Immancabili le cene di comunità che quest’anno hanno visto la partecipazione dei cuochi Errico Recanati del ristorante Andreina di Loreto (1 stella Michelin) e Pierluigi Fais del ristorante Josto di Cagliari. Di cibo ma anche di arte si parlerà alle 19 assieme a Takoua Ben Mohamed: fumettista, illustratrice, graphic-journalist e video-maker italotunisina.

