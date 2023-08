Cs Festival Risate Sonore, Golfo Aranci 7-8-9 Agosto ore 22.00 Piazza Cossiga: Panpers – Pino e gli anticorpi – Elettra Lamborghini – Ingresso gratuito

Festival Risate Sonore

7 agosto ore 22,00 – Panpers

8 agosto ore 22,00 – Pino e gli Anticorpi

9 agosto ore 22,00 – Elettra Lamborghini

Piazza Cossiga – Golfo Aranci – Ingresso Gratuito

Manca davvero poco per l’inizio dell’atteso Festival Risate Sonore di Golfo Aranci (SS) . Dal 7 al 9 agosto tre serate capaci di coinvolgere un pubblico ampio e eterogeneo.

I PanPers

Lunedì 7 Agosto, saranno i Panpers ad aprire il Festival Risate Sonore in piazza Cossiga , nel cuore di Golfo aranci. Il duo comico, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, capace di dividersi fra televisione, web e cinema, ha in programma uno spettacolo frizzante e esilarante. Il loro canale YouTube conta oltre un milione d’iscritti con decine di milioni di visualizzazioni dei video, ai quali si aggiunge il milione di followers sui social. In tv il successo è stato confermato da Only Fun, il fortunato programma di canale Nove che conducono insieme a Elettra Lamborghini.

Pino e gli Anticorpi

Martedì 8 agosto sul palco in Piazza Cossiga, saranno protagonisti della seconda serata Pino e gli Anticorpi: l’irresistibile e coinvolgente duo formato da Michele e Stefano Manca. Un gruppo partito in sordina grazie al programma “La sai l’ultima?”, oggi protagonista assoluto della scena comica con un costante susseguirsi di situazioni paradossali.

Da oltre vent’anni propongono spettacoli nei teatri italiani, passando per piazze, club e programmi tv.

La star del 9 agosto sarà Elettra Lamborghini, artista multi platino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram: una donna dalle mille passioni che ha trovato nella musica e nella televisione il suo habitat naturale. La Lamborghini è una fra le poche donne dello spettacolo che può vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (Amsterdam), Elettra è stata inserita nel 2020 nella speciale classifica Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro stilata dalla prestigiosa rivista Forbes Italia, alterna fin dai suoi esordi, nel 2015, partecipazioni a trasmissioni televisive in Italia e all’estero, alla conduzione di programmi iconici come Miss Italia e da ridere come Only Fun, alla pubblicazione di singoli di grande successo discografico sia da solista sia in collaborazione con protagonisti delle classifiche italiane e internazionali.

Lei è la Twerking Queen, pronta per accompagnare anche quest’anno chiunque avrà voglia di divertirsi e ballare su ogni spiaggia e ogni dancefloor. “Mani in alto”, il singolo dell’estate, si è già conquistato il titolo di tormentone dell’estate 2023. A Orosei, lo scorso mese di luglio, sono arrivati in 10.000 per seguire il suo concerto .

Festival Risate sonore

Le tre serate del Festival Risate sonore, avranno ingresso gratuito. Sono organizzate dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci, che per l’estate 2023 ha realizzato e finanziato un programma ricco e vario come nella migliore tradizione estiva golfo arancina