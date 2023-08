Giagoni (Lega), incendi In Sardegna, Pene Più Severe Per I Piromani E Solidarietà Ai Territori Colpiti

Giagoni (Lega), incendi In Sardegna, Pene Più Severe Per I Piromani E Solidarietà Ai Territori Colpiti, Roma, 6 agosto 2023, “Vivo con preoccupazione, angoscia e immenso dolore questi momenti drammatici durante i quali le fiamme minacciano, ancora una volta, l’incolumità dei cittadini, delle loro proprietà, e il nostro prezioso patrimonio ambientale.

Una vita di sacrifici e di duro lavoro minacciato dall’incuria di chi con diabolica premeditazione sceglie di bruciare la nostra terra in una giornata di forte vento che rende difficili le operazioni di spegnimento e che di contro alimenta tristemente le fiamme.

Incendi In Sardegna

Sono vicino con la più profonda partecipazione ai Sindaci dei territori colpiti, a tutti i cittadini, e a tutti coloro che sono impegnati con abnegazione nella lotta a questa emergenza, vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, forestas, barracelli e chiunque in un modo o nell’altro è in loco per dare battaglia alla distruzione del fuoco.

advertisement

Mi auguro che si rifletta attentamente sulla necessità di commisurare le pene nei confronti dei piromani in modo adeguato, chi brucia la nostra terra è un terrorista e come tale va giudicato e trattato!”

Così il deputato Lega Salvini Premier Dario Giagoni

per altre notizie simili clicca qui: https://www.sardegnareporter.it/2023/08/incendio-aeroporto-di-catania-sindaco-mi-scuso-per-i-disagi/551237/