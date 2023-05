A Cagliari giovedì 25 maggio Chemical Bros, il docufilm pluripremiato sui danni alla salute causati della filiera del fluoro

Al Massimo, il 25 maggio, tre proiezioni gratuite del docufilm di Massimiliano Mazzotta, coprodotto da Medicina Democratica con LIFE AFTER OIL e il sostegno della Fondazione Film Commission Sardegna:

Chemical Bros “Premio Ambiente e società” al 25° Festival Cinemambiente di Torino e miglior documentario al Rajasthan International Film Festival 2023; è una inchiesta a tutto campo sui gravi danni prodotti dalla filiera del fluoro, dalla Sardegna al Veneto e alla Gran Bretagna.

Cagliari, 16 maggio 2023. Arriva finalmente a Cagliari, giovedì 25 maggio, Chemical Bros; il docufilm di Massimiliano Mazzotta, ’74, Italy 2022, sui gravi danni provocati dalla filiera del fluoro alla salute e all’ambiente in Sardegna:

da Silius, ad Assemini, passando per Santa Gilla, come in Veneto e in Gran Bretagna.

Il docufilm, –

“Premio Ambiente e società” al 25° Festival Cinemambiente di Torino 2022 e miglior documentario al Rajasthan International Film Festival 2023, –

è coprodotto da Medicina Democratica e LIFE AFTER OIL Associazione Culturale, con il sostegno della Fondazione Film Commission Sardegna:

sono previste tre proiezioni con ingresso gratuito, giovedì 25 maggio al Teatro Massimo, Sala M2, alle ore 10.00 per le scuole, alle ore 18.00 e alle 21.00 per il pubblico. Si consiglia la prenotazione su Eventbrite cliccando sul seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-chemical-bros-25-maggio-2023-cagliari-teatro-massimo-sala-m2-608119761577