Elanor, dal 19 maggio in radio il singolo “Io sono ovunque”

Esce lo stesso giorno “Fiori di Lago”, il primo ep in italiano del duo romano

Venerdì 19 maggio esce “Fiori di lago”, il primo ep in italiano degli Elanor. Dallo stesso giorno in rotazione radiofonica “Io sono ovunque”, il nuovo singolo del duo romano.

L’ep “Fiori Di Lago” rappresenta un viaggio interiore che ripercorre l’amore nelle sue differenti sfaccettature. Numerosi sono i riferimenti al mondo naturale il quale, proprio come l’amore, ha entità dominate da specifiche forze e suggestioni che dipingono il quadro di una musica evocativa e lontana dalla vita quotidiana ma, allo stesso tempo, molto terrena e viscerale.

A questo proposito gli Elanor sottolineano: «”Fiori Di Lago” è un lavoro molto importante per noi perché dentro vi è la nostra essenza, le nostre esperienze più personali. Si tratta a tutti gli effetti di un esordio nella nostra lingua madre e naturalmente il passaggio all’italiano ha stravolto il nostro modo di comporre. Prima di trovare una buona strada a livello sonoro abbiamo dovuto sperimentare tanto e metterci in gioco. Abbiamo dovuto scavare a fondo dentro noi stessi. All’inizio è stato faticoso ma a nostro giudizio ne è valsa la pena e siamo molto orgogliosi del risultato».

“Io sono ovunque”

“Io sono ovunque” è il secondo singolo estratto dall’ep, il brano più concreto e ritmato di questo nuovo lavoro. Il testo descrive una presa di coscienza grazie alla quale la protagonista si rende conto di incarnare ogni emozione, come rabbia, felicità, tristezza, e di sentirsi parte di tutti gli elementi della natura che vanno a simboleggiare queste stesse emozioni. Lei è contemporaneamente ovunque e in nessun luogo.

Questo viaggio emozionale è avvolto da un arpeggio di sintetizzatore analogico che vive e pulsa lungo tutto il brano, sul quale si annodano chitarre acustiche, percussioni, timpani e fioriture elettroniche, a formare una ritmica ancestrale che ricorda il battito cardiaco ma anche una sorta di respirazione, in cui si alternano aperture e chiusure.

«Abbiamo deciso di chiudere questo progetto con un singolo più immediato e movimentato, più semplice nell’approccio ma non nelle tematiche affrontate. Speriamo che possiate perdervi nella ritmica ipnotica di questa canzone e che vi piaccia quanto piace a noi», raccontano gli Elanor.

Il videoclip

Il videoclip, diretto e animato da Elettra Orlandi, è una sequenza animata che riprende il mood essenziale ma bucolico della copertina dell’EP, disegnata dall’illustratrice Miriam El Askandrany. Una sequenza di immagini che accompagnano il viaggio interiore della protagonista, dipingendo le sue emozioni e sensazioni tramite gli elementi della natura. Ciò che viene rappresentato è il riflesso del nostro modo di vedere le cose e di come un cambio di prospettiva possa portare a un’altra via da percorrere al sorgere del sole, nonostante la tempesta.

Questa è la tracklist di Fiori di lago: “Fiori Di Lago”, “Rinascere”, “Nuvole di sole”, “Labirinto”, “Io sono ovunque”.

Elanor

Elanor è il progetto artistico di Carlo Del Bono e Marianna Signore, giovani musicisti e autori che vivono a Roma. La loro amicizia nasce tra i banchi di scuola e così il loro sodalizio artistico che prosegue fino ad oggi. Il suono è un mix di atmosfere folk con vene elettroniche, ambient, dream pop e fioriture psichedeliche. I testi trattano dell’amore e delle paure più profonde, visti in una chiave onirica e introspettiva. Nel 2021 sono semifinalisti di LazioSound, nella categoria “songwriting heroes”. A settembre dell’anno successivo esce l’ep in inglese “Songs Of Blue”, nel quale spiccano l’ipnotica ritmica di “The One”, l’energia di “You” e, in chiusura, i contrasti tra le chitarre folk e i tappeti elettronici di “Alive”. Successivamente si concentrano sulla produzione del loro primo ep in italiano, una raccolta di brani evocativi, caratterizzata da venature più sperimentali e meno vincolate alla forma canzone del progetto precedente, con elementi di psichedelia, progressive, folk e ambient. A maggio 2023 il duo rilascia “Fiori di lago”, primo ep in italiano dal quale vengono estratti la title track e il singolo “Io sono ovunque”.

