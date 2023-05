FC Alghero programma il futuro, ripartendo da Olmedo 

Un ringraziamento speciale va alla città di Olmedo per l’ospitalità. “Siamo riconoscenti alla comunità di Olmedo e in particolare al sindaco Toni Faedda che, in questa prima stagione, ci ha accolto con affetto e continuerà a farlo anche per la prossima stagione”. Il presidente della FC Alghero sperava in una soluzione idonea ad Alghero ma, come sottolinea lo stesso Alessandrini: “non ci sono spazi adeguati per poter ospitare l’attività della nostra prima squadra e delle giovanili. In ogni caso ripartiamo sempre dalla voglia di fare squadra, dalla socialità e dal progetto che portiamo avanti con grande passione e dedizione”.

Il presidente Andrea Alessandrini conferma quando anticipato dal vicepresidente Gianluca Marras e dall’allenatore Pippo Zani: “stiamo già lavorando per rinforzare la squadra in vista del campionato di Seconda Categoria. L’obiettivo è quello di fare bene così come accaduto in questa prima storica stagione. Abbiamo scelto di partire dal gradino più basso con umiltà, ma senza lasciare nulla al caso. I miei ragazzi, come mi piace chiamare tutti i giocatori, amano questo sport e sono pronti a farlo in qualunque categoria. Ora, messa da parte la Terza, pensiamo alla Seconda”.

Intanto la società giallorossa chiuderà la stagione 2022/2023 nella club house della Nettuno. “Abbiamo inaugurato con la Nettuno l’anno calcistico a settembre scorso e ci piace concludere allo stesso modo, con loro che ci hanno accompagnato in campo durante ogni partita in casa”, conclude il presidente Alessandrini.