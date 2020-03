Cronaca

Ilbono: rinvenuto fucile clandestino dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ilbono (NU) e della Stazione di Lanusei (NU), nel corso dei costanti servizi volti alla prevenzione dei reati in genere, hanno rinvenuto in località Ruinas, all’interno di un sacco di juta, in buono stato di conservazione ed efficiente, un fucile cal. 12 con matricola abrasa.