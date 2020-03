COVID-19: rinviato lo spettacolo “Raikinas Gipsy Dream” del duo Zagarit

Lo spettacolo era previsto il giorno 14 marzo 2020, nell’ambito del XXX Festival Etnia e Teatralità, al Teatro Civico di Sassari. Il Teatro resterà chiuso fino al 3 aprile 2020.

Gli abbonamenti e i biglietti già acquistati resteranno validi anche per la prossima data, che verrà comunicata non appena sarà possibile. Ci scusiamo per il disagio.