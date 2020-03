Cronaca

Trasgressione delle misure antiCOVID-19: 6 dununce e locale chiuso in prov. di Nuoro

Nel corso della serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Ottana e finalizzato anche alla verifica del rispetto delle misure urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione da COVID-19, i militari hanno scoperto in un Paese della giurisdizione un circolo ricreativo che, in violazione delle norme emanate per l’emergenza sanitaria, alle 20:00 era ancora aperto con all’interno diversi avventori.