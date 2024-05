Psg-Borussia Dortmund 0-1, tedeschi in finale Champions

(Adnkronos) –Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa del Paris Saint-Germain nel ritorno della semifinale di Champions League e si qualifica per la finale, in programma il primo giugno a Wembley, a Londra. Il Borussia, vittorioso 1-0 in casa all'andata, si impone in trasferta con il gol di Hummels, a segno al 50' con un colpo di testa su azione da calcio d'angolo. Il Psg cerca di raddrizzare il match, produce occasioni in serie ma sbatte per 4 volte contro i legni della porta giallonera in una serata a dir poco sfortunata: palo di Zaire-Emery sullo 0-0, poi palo di Nuno Mendes, nel finale traverse colpite da Mbappé e Vitinha. Il Borussia vince e va in finale, dove attende una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Domani al Santiago Bernabeu si gioca il ritorno della seconda semifinale, si parte dal 2-2 della gara d'andata giocata in Germania. — [email protected] (Web Info)