Coronavirus. Regimenti (Lega): “Bene donazione casa farmaceutiche italiane, aiutare i medici di base

“Apprendo con piacere della bella iniziativa da parte delle FAB13, le Industrie farmaceutiche a capitale italiano aderenti a Farmindustria e con sede in Italia, che hanno deciso di donare oltre 3 milioni di euro in risorse finanziarie e beni strumentali per favorire il lavoro dei medici di base, che sono in prima linea nella comune lotta di contrasto al Coronavirus Covid-19”.

E’ quanto afferma, in una nota, l’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti (Identità e Democrazia), medico legale e membro della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, commentando l’iniziativa delle Industrie farmaceutiche Italiane di Farmindustria, che hanno aderito al progetto ‘Insieme senza Paura’, una raccolta fondi promossa dalla Federazione medici di medicina generale FIMMG con Cittadinanzattiva.

“Finalmente arriva un sostegno concreto – aggiunge Regimenti – che aiuterà i medici di base a seguire i propri pazienti rispettando le necessarie norme di sicurezza e di tutela della salute, in un momento così difficile per questa categoria, che in diverse occasioni ha rivolto appelli in tal senso il più delle volte disattesi.

Ci auguriamo che il Governo, con il contributo di tutti, metta in campo risorse economiche e attrezzature adeguate all’emergenza che stiamo vivendo. Non è più tempo di belle parole – conclude – l’Italia ha bisogno di fatti”.