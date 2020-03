Pandemia

Coronavirus. Abruzzo, nuovo record di positivi: 133 in 24 ore

(DIRE) Pescara - Stando al bollettino della Regione appena emanato ad oggi sono 280 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (33 in provincia dell'Aquila, 48 in provincia di Chieti, 144 in provincia di Pescara e 55 in provincia di Teramo).

Sono invece 516 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (16 in provincia dell’Aquila, 89 in provincia di Chieti, 232 in provincia di Pescara e 179 in provincia di Teramo). I clinicamente guariti sono 16, coloro cioe’ passati da sintomatici ad asintomatici, i totalmente guariti sono 7. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 5488 test, di cui 3152 sono risultati negativi. Questa la mappatura dei casi 946 positivi in Abruzzo (decessi inclusi): 64 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 175 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 445 alla Asl di Pescara e 262 alla Asl di Teramo. Questa invece quella dei 133 registrati solo oggi: 4 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 29 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 33 alla Asl di Pescara e 67 alla Asl di Teramo. (Afa/Dire)