“Amici in quarantena”, è il nuovo libro di Graus Edizioni

Sono domande a cui non possiamo rispondere con precisione ma possiamo dare un quadro di come si sta vivendo, a livello internazionale, questa quarantena nell’antologia di prossima pubblicazione a cura di Benedetta Paravia ed edita da Graus Edizioni di Napoli.

L’idea è nata proprio in un momento di equidistanza e verità assoluta in cui cadono infrastrutture e barriere per far spazio a sentimenti di incertezza, paura, confusione ma anche di speranza, gioia e volontà di costruire un post Covid migliore: “Un virus che inginocchia il mondo è un forte choc per la comunità internazionale che mi auguro spinga tutti a considerare le proprie debolezze, quelle del sistema e correre ai ripari facendoci ognuno carico delle proprie responsabilità” – afferma Paravia – “L’idea del libro è di dar coraggio e offrire spunti di creatività ed ottimismo in un momento, appena cominciato, che per molti già è una tragedia”.

I ricavati dal libro andranno in beneficenza ad A.N.G.E.L.S. – Associazione Nazionale Giovani Energie Latrici di Solidarietà onlus per offrire un po’ di aiuto a famiglie svantaggiate in Italia.

I personaggi internazionali della finanza, dell’imprenditoria, della cultura, dello spettacolo, dell’arte e la gente comune si racconteranno senza orpelli nella propria quotidianità e fragilità, offrendo spunti di visione del futuro.

E, come scrive la piccola Julie, originaria del Congo che oggi vive a Brescia: “Se restiamo tutti a casa e puliamo bene anche gli spifferi ogni giorno, presto potremo riabbracciarci e ribaciarci e ritrovare le nostre famiglie”.

Hanno già aderito:

l’imprenditore saudita Ahmed Khashoggi, l’analista strategico Ferdinando Mach, la Direttore ISTAT Linda Laura Sabbadini, la milionaria svizzera Sabrina Schonholzer, la giovane regista Kama Ranaulo figlia del grande architetto Gianni, la Principessa saudita Ruba al Saud, la Sceicca emiratina Al Anood al Remeithi, la scrittrice Maria Pia Corrado Paravia, l’economista Mario Baldassarri, l’hairstylist Massimiliano Campanile, l’avvocato Alessandro Vespa, la Vice Direttore Rai1 Maria Teresa Fiore, la giornalista ed inviata Vittoriana Abate, l’autrice Antonella Martinelli, l’Assessore Domenico De Maio, l’ex Ape Regina Sabina Beganovic, la psicologa Maria Rita Parsi, la stilista Alessandra Moschillo, l’imprenditrice della comunicazione Laura Rossi, la real estater cinese Gwen Ng, la manager marocchina Fatima Lebdar, lo stylist delle star Massimo Serini, la make up artist Alessandra Barlaam con la piccola Julie e tanti altri stanno per ufficializzare la propria partecipazione.