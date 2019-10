Senape non dichiarata nella salsa barbecue Stubb’s: a rischio gli allergici

Ethno & Company AG ha immediatamente ritirato i due prodotti dalla vendita e ha avviato un richiamo.

Lo “Sportello dei Diritti” raccomanda alle persone allergiche alla senape di non consumare i seguenti prodotti:

Stubb’s Legendary Hickory Bourbon BBQ Sauce; bottiglietta da 18 Oz (510 g), numero dell’articolo: 26265; tutti i prodotti con termine minimo di conservazione fino al 04/09/2022 o prima;

Stubb’s Legendary Original BBQ Sauce; bottiglietta da 18 Oz (510 g), numero dell’articolo: 26260; tutti i prodotti con termine minimo di conservazione fino al 20/05/2022 o prima.

Punti vendita: Coop, Coop Pronto; Denner AG, Manor AG.

I clienti allergici a rischio, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono invitati a riportare i prodotti in questione presso il punto vendita più vicino, dove verranno interamente rimborsati.

Il prodotto potrebbe infatti scatenare allergie nei consumatori per la presenza accidentale di tracce indesiderate di questo componenti nel mix messo in vendita. Mentre non ci sono problemi per tutte le altre persone che possono consumare senza problemi il prodotto. I prodotti non costituiscono invece alcun pericolo per le persone non allergiche alla senape.

Lo “Sportello dei Diritti” pubblica i richiami e gli avvertimenti al pubblico relativi ad alimenti che devono essere ritirati perché mettono in pericolo la salute. Le aziende alimentari sono obbligate a ritirare dal mercato o richiamare i prodotti se gli alimenti da loro importati, fabbricati o venduti non sono sicuri o mettono in pericolo la salute dei consumatori. Lo “Sportello dei Diritti” pubblica i richiami e gli avvertimenti al pubblico in collaborazione con le autorità competenti e le relative imprese.