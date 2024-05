Giro d’Italia 2024, oggi quinta tappa: orari e dove vederla in tv

(Adnkronos) –Il Giro d'Italia affronta oggi la quinta tappa, la Genova-Lucca di 178 km che porta il gruppo dalla Liguria alla Toscana. La frazione di oggi, 8 maggio 2024, è destinata a trasformarsi in un nuovo palcoscenico per i velocisti con un più che probabile arrivo in volata da seguire in diretta tv e streaming. Nessun rischio, sulla carta, per la maglia rosa Tadej Pogacar. Il percorso prevede una prima parte di tappa vivace, in particolare con il Passo del Bosco dopo 62 km: il Gran premio della montagna di terza categoria può vivacizzare la corsa ma difficilmente può diventare il trampolino per una fuga. Per quasi 100 km, infatti, si va in totale pianura fino al secondo Gpm della giornata: a circa 20 km dall'arrivo ecco il Montemagno, un quarta categoria che fa prologo all'ultimo tratto del percorso verso il traguardo. Il Giro in tv in chiaro e in streaming La quarta tappa del Giro d'Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro e in streaming. La Rai racconterà la giornata della seconda tappa in chiaro ogni giorno di gara. La giornata televisiva comincerà con un'ora di 'Giro Mattina' su Rai Sport HD, che proporrà poi 'Prima diretta' per seguire il momento della partenza della tappa, in programma oggi alle 13, fino alle 14. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con 'Giro in Diretta' fino alle 16:15 e 'Giro all’Arrivo' immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo previsto tra le 17.00 e le 17.30 circa. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Il Giro può essere visto anche su Eurosport 1 HD e in streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. — [email protected] (Web Info)