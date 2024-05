Mai aprile caldo come nel 2024: i dati

(Adnkronos) –Aprile 2024 è stato più caldo a livello globale di qualsiasi altro mese di aprile precedente registrato, con una temperatura media dell’aria superficiale di 15,03 gradi centigradi, 0,67 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 per aprile e 0,14 gradi al di sopra del precedente massimo stabilito nell'aprile 2016. Questo è l'undicesimo mese consecutivo che risulta il più caldo mai registrato per il rispettivo mese dell'anno. E' quanto rileva il servizio Copernicus Climate Change (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer e secondo il set di dati Era5, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.Il mese scorso è stato di 1,58 gradi più caldo rispetto alla media dello stesso mese per il periodo 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale. Inoltre, la temperatura media globale degli ultimi dodici mesi (maggio 2023 – aprile 2024) è la più alta mai registrata, pari a 0,73 gradi sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,61 sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900. La temperatura media europea per marzo 2024 è stata di 1,49 gradi al di sopra della media tra il 1991 e il 2020, rendendo il mese il secondo aprile più caldo del continente. Le temperature sono state più alte della media in particolare nelle regioni orientali del continente. — [email protected] (Web Info)