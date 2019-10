The garden show: un successo la prima serata della II edizione del comedy show

La location è sempre uguale alla prima edizione, un giardino ideale presso il Teatro Ideal. Sul prato di The Garden Show, tanti ospiti iblei divenuti celebri sia a livello regionale che nazionale.

La presenza di un pubblico che assiste alla registrazione, facendo parte dello show al 100%, ha reso l’atmosfera esilarante e coinvolgente; con loro anche altri comici da tutta Italia e altri coinvolti in esibizioni dal vivo.

All’interno di The garden show ospiti d’eccezione: in bella evidenza le eccellenze del territorio ragusano che si sono distinte in vari campi: sportivo, artistico, gastronomico e politico.

Gli ospiti della prima serata sono stati: Irene La Rosa, Francesco Picciotto, Kathia, I Fusibili, Francesca Giglio, Blackout Pop Band e Ivan Iurato.

L’Accademia delle Prefi, presente con il Presidente Salvatore Battaglia, ha voluto sottolineare l’alta professionalità di alcune presenze e la speranza di vedere altri protagonisti trovare la giusta e meritata visibilità, nel panorama del mondo dello spettacolo.

Il Presidente dell’Accademia delle Prefi

Salvatore Battaglia