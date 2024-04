Trofeo Eleonora D’arborea – Trofeo AICS di Pattinaggio Artistico a Rotelle

Il 13 e 14 Aprile, Oristano darà il benvenuto al pattinaggio artistico a rotelle per la prima volta nella sua storia. Questa disciplina, simile al pattinaggio artistico su ghiaccio, ha visto un notevole aumento di interesse negli ultimi anni, con un crescente numero di appassionati atleti che si dedicano a questa pratica.

L’evento, il “I TROFEO ELEONORA D’ARBOREA” è organizzato dall’ASD SINIS SKATING CLUB, con il patrocinio del Comune di Oristano e l’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Fondata nel 2011 da Aurora Leoni, ex campionessa italiana UISP del 2007 in Coppia Artistico insieme al vicecampione del Mondo Andrea Laurenzi, l’ASD SINIS SKATING CLUB ha lavorato instancabilmente per promuovere il pattinaggio artistico a rotelle nella Provincia di Oristano. Nel corso degli anni, ha formato un gruppo di atleti agonisti che hanno ottenuto risultati di rilievo nei campionati regionali federali e italiani. Nel 2018, la coppia Giulia Corona del SINIS SKATING CLUB e Alessandro Serra della FLAMINGO SKATING CLUB del ViceCampione del mondo Pierluca Tocco, ha portato a casa il primo posto ai Campionati Italiani a Piancavallo (PN).

Nonostante le sfide legate alla disponibilità di spazi adeguati per l’allenamento, l’ASD SINIS SKATING CLUB ha continuato a crescere, con due sedi a Zeddiani e Uras, dove circa 110 atleti, dai più giovani di 4 anni ai più esperti, si dedicano con passione alla pratica delle rotelle.

Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Oristano e dell’assessore allo Sport Antonio Franceschi, l’associazione avrà l’opportunità di portare il pattinaggio artistico a rotelle al Palasport Sa Rodia per la prima volta. Il Trofeo Eleonora d’Arborea sarà un’occasione unica per introdurre questa disciplina agli abitanti della città, contribuendo a suscitare interesse tra i giovani e a far crescere la passione per il pattinaggio.

Il trofeo promozionale seguirà le regole stabilite dall’AICS e vedrà giovani atleti, dai 3 ai 16 anni, competere al Palasport Sa Rodia. L’evento si svolgerà in due giornate, Sabato 13 Aprile pomeriggio dalle 14:30 alle 20:00 e Domenica 14 Aprile per l’intera giornata, dalle 8:30 alle 20:30.

Circa 340 atleti provenienti dalle società di Cagliari, Assemini, Elmas, Maracalagonis, Capoterra, Serdiana, Monserrato, Nuoro e dalla Provincia di Oristano, appartenenti a varie società, parteciperanno alla manifestazione, coprendo un’ampia fascia d’età che va dai 3 ai 17 anni.

L’ingresso sarà gratuito per il pubblico.