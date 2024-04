Sabato Guido Maria Grillo in concerto a Cagliari

Sabato Guido Maria Grillo in concerto a Cagliari

Finalista nell’edizione 2023 al Premio Andrea Parodi, il cantautore salernitano accompagnato dal batterista Claudio Miele proporrà i brani del suo repertorio fatto di cantautorato e brani dagli echi mediterranei.

Dopo aver partecipato come finalista all’ultima edizione del Premio Andrea Parodi, sabato 13 aprile Guido Maria Grillo ritorna in Sardegna per un concerto in programma a Cagliari negli spazi della Fondazione di Ricerca “Giuseppe Siotto“.

L’appuntamento è alle 21 quando il giovane cantautore, musicista e scrittore, accompagnato dal virtuoso della batteria Claudio Miele (vanta collaborazioni con importanti artisti internazionali e nazionali tra cui Gianluca Grignani) proporrà brani tratti dal suo repertorio fatto di pezzi di cantautorato, ma anche di altri in cui spiccano accenti partenopei, arabi e mediterranei.

Immerso nell’arte fin da piccolo (nella casa materna, della famiglia De Curtis, zeppa di quadri dello zio pittore, echeggiavano arie d’Opera intonate dal nonno, tenore e violinista, e da un altro zio, grande esperto di Giacomo Puccini), Guido Maria Grillo è cresciuto ascoltando Tenco, Jeff Buckley, la grande canzone napoletana, Fabrizio De Andrè (a cui ha dedicato la sua tesi di laurea in Filosofia). Da sua madre, pronipote del “principe” Totò e docente di Storia dell’arte, ha ereditato vocalità e passione per l’arte figurativa.

Nato a Salerno, si è laureato in Filosofia con una tesi dal titolo “Lotta politica e sentimento religioso ne La buona novella di Fabrizio De Andrè”. È musicista, cantautore, autore per il teatro e scrittore; dal 2009 ad oggi, ha pubblicato tre album e tre EP. Ha collaborato con Levante, Musica Nuda, Cristiano Godano, Paolo Benvegnù ed aperto concerti di Rufus Wainwright, Anna Calvi, Avion Travel, Marlene Kuntz, Musica Nuda, Paolo Jannacci, Niccolò Fabi, Levante ed altri.

Nel 2011 è stato ospite al Premio Tenco per la presentazione della compilation “Come fiori in mare“. Nel 2016, in duetto con Levante, ha realizzato un clip live di “Salsedine“, sua canzone contenuta nel terzo album.

E’ vincitore del Premio Bruno Lauzi 2017 e del Premio Pierangelo Bertoli 2022.

Nel 2023 ha partecipato alla finale del Premio Parodi vincendo tre premi: quello per la migliore esibizione e per la migliore interpretazione di un brano suo e dell’amatissimo artista scomparso nel 2006.

Per informazioni e prenotazioni: 070 682384 oppure [email protected]

Evento realizzato con il contributo di: Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Cultura del Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.