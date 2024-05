Amici serale 2024, ecco i finalisti con sorpresa: il vincitore il 18 maggio

(Adnkronos) –Amici 2023-2024 sceglie i suoi finalisti nella semifinale del serale di domenica 12 maggio. Il talent di Maria De Filippi celebrerà il suo atto finale sabato 18 maggio.Marisol è la prima a qualificarsi, battendo prima Sarah e poi Mida nella prima manche della semifinale. Promosso quindi Dustin, altro ballerino in corsa per il titolo. Poco dopo, Petit stacca il pass per la finale, diventando il primo cantante a qualificarsi per la serata del 18 maggio. La manche successiva coinvolge Holden, Mida e Sarah che vanno a caccia della promozione: è Holden il quarto finalista, nonché quarto rappresentante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e si guadagna la maglia che lo ammette alla puntata di sabato prossimo come secondo cantante. Per l'ultimo posto disponibile, rimangono in lizza Mida e Sarah, entrambi rappresentanti della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. "Non dovete esibirvi di nuovo, avete cantato abbastanza", dice Maria De Filippi ai due ragazzi nel momento chiave della lunghissima serata di sfide e verdetti. E' Mida il quinto finalista. "Non creo l'attesa ma creo la sorpresa", dice Maria De Filippi prima di consegnare a Sarah una comunicazione dei giudici, che alla produzione chiedono di ammettere anche la cantante: Sarah Toscano è la sesta finalista, ci sarà anche lei il 18 maggio in gara. — [email protected] (Web Info)