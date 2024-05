Un’immersione nell’estetica del corpo maschile: il seminario organizzato da Dyaphrama

Nel contesto della vibrante scena artistica sarda, l’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama ha recentemente ospitato un evento unico e coinvolgente dedicato all’esplorazione estetica del corpo maschile. Il seminario, intitolato, si è svolto dal 10 al 12 maggio presso la sede di

Esplorare l’arte attraverso l’obiettivo

Il seminario ha rappresentato un’opportunità imperdibile per gli appassionati di fotografia e arte di immergersi in un viaggio artistico guidato dalla talentuosa fotografa Alessandra Cecchetto.

Con una vasta esperienza nel campo del reportage e della fotografia sociale, Cecchetto ha condotto i partecipanti in un’esplorazione approfondita delle varie sfaccettature dell’estetica del corpo maschile.

Un programma coinvolgente e ricco di spunti creativi

L’evento ha offerto un programma coinvolgente, che ha spaziato dalla teoria fotografica alle sessioni pratiche di scatto, sia all’aperto che in interni. La giornata di sabato è stata dedicata alla teoria fotografica e alle prime sessioni di scatto all’aperto in località da definire, mentre la domenica ha visto continuare le sessioni di scatto, questa volta in interni presso gli spaziosi ambienti di PIRODDI Arredamenti. Le sessioni pratiche sono state seguite da una sessione critica e di post-produzione delle immagini catturate, consentendo ai partecipanti di affinare le proprie capacità creative e tecniche sotto la guida esperta di Cecchetto.

Un’opportunità per i soci Dyaphrama

Il seminario è stato riservato ai soci Dyaphrama, ma l’associazione ha aperto le porte anche a nuovi membri interessati a partecipare all’evento. Gli interessati hanno avuto la possibilità di aderire all’associazione in qualsiasi momento, contattando Dyaphrama tramite email o telefono.

Un’esperienza artistica da non perdere

L’evento “FOTOGRAFARE L’UOMO: indagine estetica sul corpo maschile” si è rivelato un’esperienza straordinaria e stimolante per tutti i partecipanti, offrendo loro l’opportunità di imparare dalle competenze e dall’esperienza di una professionista del settore e di esplorare nuove prospettive artistiche. Dyaphrama ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere l’arte e la cultura nella comunità locale, offrendo un’occasione unica per condividere e apprezzare la bellezza dell’arte fotografica.