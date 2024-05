“Miniere di Gadoni: celebrazione dell’orgoglio minerario nazionale” 25 e 26 maggio

La giornata nazionale delle miniere del 2024 si avvicina e la Sardegna si prepara ad accogliere numerosi visitatori per celebrare l’importante patrimonio minerario della regione., l’evento promette di essere ricco di attività interessanti e coinvolgenti per tutti i partecipanti.

Il programma della manifestazione prevede l’apertura delle visite guidate presso la miniera di Funtana Raminosa alle 9:30 del sabato 25 maggio 2024, seguita da uno spettacolo musicale serale con la band vincitrice dell’edizione italiana e spagnola di “Italia’s got talent”, i Moses and Band. Sarà una serata di intrattenimento e divertimento per tutti i presenti, che potranno godersi la musica di talentuosi artisti in un ambiente suggestivo e unico.

La domenica 26 maggio 2024, le attività proseguiranno con l’apertura della miniera di Funtana Raminosa e diverse escursioni guidate ai monumenti ambientali della zona, come “Su Campalini”, “Gruttas de Perdu” e “Is Breccas”. Inoltre, sarà possibile partecipare a un’escursione speciale a “Sa Stiddiosa”, un luogo di grande fascino e mistero che sicuramente saprà affascinare i visitatori.

È importante sottolineare che le visite guidate sono a numero chiuso e pertanto è necessario prenotare entro e non oltre le 18:00 del 22 maggio 2024 tramite l’infopoint dedicato (3701592410). Inoltre, è possibile prenotare pranzi e cene su richiesta, per assaporare la cucina tradizionale sarda e godere di un momento di relax e convivialità in compagnia di altri appassionati delle miniere e della cultura locale.

La giornata nazionale delle miniere del 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per chi ama la storia e la natura, per chi desidera scoprire le meraviglie nascoste della Sardegna e per chi vuole trascorrere momenti indimenticabili in un contesto suggestivo e autentico. Non perdete l’occasione di partecipare a questa manifestazione unica e di vivere un’esperienza indimenticabile tra le miniere del territorio sardo. Andate a scoprire la bellezza e la ricchezza di un patrimonio minerario che ha segnato la storia e l’identità di questa affascinante regione italiana.